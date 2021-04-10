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    這下全世界都知道了！赴杜拜隆乳返國後不願隔離 2地方媽媽被捕

    愛爾蘭2名媽媽前往杜拜隆乳，但返國後拒絕進入防疫旅館隔離，旋即遭到當局逮捕。愛爾蘭防疫旅館示意圖。（路透）

    愛爾蘭2名媽媽前往杜拜隆乳，但返國後拒絕進入防疫旅館隔離，旋即遭到當局逮捕。愛爾蘭防疫旅館示意圖。（路透）

    2021/04/10 16:55

    〔即時新聞／綜合報導〕愛爾蘭2名媽媽一同前往杜拜隆乳，但返國後不願遵守武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）相關規定，拒絕進入防疫旅館隔離，旋即遭到當局逮捕，而經過這番鬧劇之後，全球都知道這2人跑到杜拜隆乳了。

    據愛爾蘭最大報《愛爾蘭獨立報》報導，25歲女子穆莉亞尼（Niamh Mulrean）和30歲的麥格拉斯，都是居住在都柏林的媽媽，她們近日從阿拉伯聯合大公國搭機回到都柏林機場2號航廈時，遭到愛爾蘭和平衛隊（即警察部隊）逮捕，因為她們的行為違反了《衛生法》。

    法院接手處理時，審案的法官沃爾什（Miriam Walsh）當庭詢問2女去杜拜隆乳是否為不可避免的旅行，但2人都緘默不語。出庭作證的警員則透露，這2名媽媽聲稱不知道愛爾蘭近期訂立的防疫法案，所以警方當天在機場向2女足足花了2小時解釋為何要去防疫旅館，不過最終她們還是拒絕前去隔離場所。

    據了解，愛爾蘭規定從58個特定國家前來或72小時內沒有篩檢陰性證明的旅客，入境後就必須強制到旅館隔離14天，違者將處以2000歐元（約新台幣6.7萬元）罰款和1個月拘役。

    2名媽媽的委任律師弗蘭區（Michael French）以人道主義為由，希望法院裁定保釋，因為這2人不僅有小孩要照顧，而且事前根本不知道相關規定，更別提2女前後共做過3次篩檢都是陰性，可以說是犯下相對較小的罪刑卻要承擔嚴重的刑罰。

    律師更質疑這項法律有違憲的可能，因為國內患者是被允許在家中隔離的，但旅客卻必須前往旅館隔離，兩者處於不同隔離限制的狀況下。

    法官沃爾什最終裁定保釋，但2女必須要有獨立的擔保人才能交保，同時還要沒收護照。另外，2女支付保釋金後需在政府指定的防疫旅館隔離14天，若10天後提供陰性證明就能提早離開。在這段期間內，2人還必須保持隨時可以用電話聯繫的狀態。

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