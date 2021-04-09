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    武漢肺炎》全球1億3390萬多例確診 逾290萬人病歿

    武肺疫情燒不停，各國加快接種疫苗。圖為9日聖馬利諾醫院醫護手持俄國研發的「史普尼克V​」武肺疫苗。（美聯社）

    武肺疫情燒不停，各國加快接種疫苗。圖為9日聖馬利諾醫院醫護手持俄國研發的「史普尼克V​」武肺疫苗。（美聯社）

    2021/04/09 23:02

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間9日10時（台灣9日晚間6時），全球至少290萬3907人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少1億3390萬8150例確診。

    疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

    上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

    全球8日通報新增1萬3619人病歿、79萬9649起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（4249死）、美國（999死）與印度（780死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計56萬115人病故、3100萬3070例確診。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（34萬5025人喪生、1327萬9857例確診）、墨西哥（20萬6146人喪生、226萬7019例確診）、印度（16萬7642人喪生、1306萬542例確診）及英國（12萬6980人喪生、437萬321例確診）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有258人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（235人）、波士尼亞-赫塞哥維納（220人）、蒙特內哥羅（214人）和保加利亞（202人）。

    從區域來看，歐洲累計98萬8416死、4575萬7565例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計81萬7239死、2583 萬3294例確診；美國和加拿大共計58萬3319死、3203萬6171例確診。

    亞洲共計28萬1586死、1906萬3268例確診；中東地區共計11萬7418死、685萬8368例確診；非洲共計11萬4924死、431萬9964例確診；大洋洲共計1005死、3萬9522例確診。

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