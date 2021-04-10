中國民眾爆打完自家疫苗竟倒地！北京公務員坦言：沒信心

外媒發現，有中國民眾透露打完疫苗竟然昏厥；還有北京退休公務員坦承，「不敢打是因為對國產疫苗沒有信心」。（法新社檔案照）

2021/04/10 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，當局持續推廣國產疫苗，不過，外媒發現，有中國民眾透露打完疫苗竟然倒地；還有北京退休公務員坦承，「不敢打是因為對國產疫苗沒有信心」。

根據《自由亞洲電台》報導，至本週為止，中國官方宣稱已施打1.5億劑疫苗，但絕大多數都是一般民眾接種，其他國家都有媒體報導民眾接種疫苗後發生的不良反應，「惟獨中國媒體從未報導這類個案」，但仍有中國男子在網路透露，妻子接種疫苗後不到10分鐘竟然倒地不起，送醫急救後才逐漸清醒過來。

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北京退休公務員王德奎指出，「不敢打疫苗是因為對國產疫苗沒有信心」，希望再觀察一陣子再做決定；北京大興區劉姓女士則透露，「當地村官都不打疫苗，卻要村民打」，把老百姓當成實驗用的白老鼠，甚至用現金、雞蛋、麵粉利誘，官員們卻反而不打疫苗，「這一現象越來越讓人懷疑疫苗的作用」。

而此前有社群媒體傳出1份遼寧省《台安縣新冠疫苗接種情況統計表》的官員疫苗接種名單，65名官員當中只有3人願意接種中國國產疫苗，另外的63人拒絕接種的理由是「對疫苗敏感」，或是罹患高血壓、糖尿病、貧血、長期服用免疫藥物等等，不願施打。

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