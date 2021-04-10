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    武漢肺炎》全球1億3464萬多例確診 逾291萬人病亡

    武漢肺炎在全球至少造成291萬7316人喪命，捷克是死亡率最高國家，匈牙利則排名第二，圖為匈牙利醫護人員收治病患的畫面。（歐新社）

    武漢肺炎在全球至少造成291萬7316人喪命，捷克是死亡率最高國家，匈牙利則排名第二，圖為匈牙利醫護人員收治病患的畫面。（歐新社）

    2021/04/10 23:58

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間10日10時（台灣10日晚間6時），全球至少291萬7316人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），至少1億3464萬8510例確診。

    疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

    上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

    全球9日通報新增1萬3924人病歿、76萬9876起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（3693死）、美國（931死）與墨西哥（874死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計56萬1074人病故、3108萬5251例確診。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（34萬8718人喪生、1337萬3174例確診）、墨西哥（20萬7020人喪生、227萬2064例確診）、印度（16萬8436人喪生、1320萬5926 例確診）及英國（12萬7040人喪生、436萬5461例確診）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有259人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（238人）、波士尼亞-赫塞哥維納（222人）、蒙特內哥羅（216人）和保加利亞（204人）。

    從區域來看，歐洲累計99萬2995死、4601萬6590例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計82萬3259死、2600 萬8344例確診；美國和加拿大共計58萬4315死、3212萬7378例確診。

    亞洲共計28萬2857死、1924萬4871例確診；中東地區共計11萬7693死、687萬9123例確診；非洲共計11萬5192死、433萬2511例確診；大洋洲共計1005死、3萬9696例確診。

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