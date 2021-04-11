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    嬌生疫苗也會引發血栓？歐洲藥管局：正調查兩者關連

    美國嬌生公司研發的武漢肺炎疫苗，也傳出引發血栓案例，其中1人不治。（美聯社）

    美國嬌生公司研發的武漢肺炎疫苗，也傳出引發血栓案例，其中1人不治。（美聯社）

    2021/04/11 06:17

    〔即時新聞／綜合報導〕繼歐洲藥品管理局（EMA）判定阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗與血栓症狀有關後，美國嬌生公司（Johnson & Johnson）旗下楊森製藥公司（Janssen Pharmaceuticals）研發的武肺疫苗，也傳出出現血栓合併血小板低下症狀，其中1人不治。EMA正對此展開調查。

    彭博（Bloomberg）報導，已有4名嬌生疫苗接種者出現血小板減少的異常血栓症狀，其中1例死亡，與AZ疫苗的血栓症狀類似。據悉，這4例血栓病例有1例是出現在疫苗臨床試驗階段，當時嬌生的說法是並無證據顯示此類症狀與接種疫苗有直接關係；另外3例則發生在美國批准接種嬌生疫苗之後。

    公開資料顯示，嬌生疫苗於2月27日在美國獲准緊急授權，成為繼輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）之後，第3種在美國獲准使用的武肺疫苗。嬌生疫苗最大特點是單劑接種，且儲存運輸條件比輝瑞等mRNA疫苗更為寬鬆。目前嬌生疫苗僅在美國施打，歐盟執委會3月間已有條件批准嬌生疫苗的銷售許可，但尚未開始在歐洲使用。

    根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料，截至8日，美國已有約500萬人接種嬌生疫苗。美國食品暨藥物管理局（FDA）證實，已接獲血栓報告，部分個案並同時出現血小板低下症狀，但目前並未發現與疫苗之間存在因果關係，正在調查及評估個案，並已向EMA提供相關數據。

    EMA在9日表示，正就嬌生疫苗與血栓是否有關展開相應評估。嬌生則發表聲明回應，正與監管機構合作評估有關罕見血栓的病例，並重申尚無證據表明，接種嬌生疫苗與罕見血栓病例之間存在因果關係。

    此外，EMA還通報5例疑似接種阿斯特捷利康疫苗引起毛細血管滲漏症狀，將擴大調查。據英國衛報（The Guardian）報導，患者出現血漿從血管滲透到組織間隙的症狀，從而引發水腫和血壓降低。EMA將展開進一步調查，從而判定這類症狀是否與AZ疫苗有關。

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