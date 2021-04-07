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    「星艦」新原型機上發射台！馬斯克曝SN11爆炸原因

    美國「太空探索科技公司」重型火箭「星艦」試射接連爆炸，執行長馬斯克透露爆炸原因，原來是作為燃料的甲烷外洩所致。（路透檔案照）

    美國「太空探索科技公司」重型火箭「星艦」試射接連爆炸，執行長馬斯克透露爆炸原因，原來是作為燃料的甲烷外洩所致。（路透檔案照）

    2021/04/07 21:52

    〔即時新聞／綜合報導〕美國「太空探索科技公司」（SpaceX）重型火箭「星艦」（Starship）試射接連爆炸，目前最新原型機已運底發射台，執行長馬斯克（Elon Musk）透露爆炸原因，原來是作為燃料的甲烷外洩所致。

    綜合外媒報導，美國「太空探索科技公司」今年三度試射重型火箭「星艦」全都爆炸，2月SN9原型機在發射至離地10公里的高空後爆炸，3月初SN10原型機在降落地面幾分鐘後爆炸；SN11原型機也於試飛時炸毀，馬斯克當時承諾，將對於爆炸事件進行檢查，應該就可知道問題出在哪。

    有粉絲5日透過推特詢問調查進度意外獲得回覆，馬斯克表示，最近爆炸的SN11原型機在發生升空、自由落體至平衡控制等各階段表現都不錯，但過程中甲烷外洩導致2號引擎著火，並炸毀了機上的航空電子設備，最終造成著陸發生困難，但目前已知有6種辦法能夠排除障礙。

    據了解，美國德州的「太空探索科技公司」發射基地目前已被目擊在發射台擺出星艦SN15新原型機，此前馬斯克曾經透露，該機型在設計、軟體、引擎都更加完善，SN15將繼續進行許多調整工作，以期著陸能夠更加平穩。

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