「星艦」新原型機上發射台！馬斯克曝SN11爆炸原因

〔即時新聞/綜合報導〕美國「太空探索科技公司」(SpaceX)重型火箭「星艦」(Starship)試射接連爆炸,目前最新原型機已運底發射台,執行長馬斯克(Elon Musk)透露爆炸原因,原來是作為燃料的甲烷外洩所致。

綜合外媒報導,美國「太空探索科技公司」今年三度試射重型火箭「星艦」全都爆炸,2月SN9原型機在發射至離地10公里的高空後爆炸,3月初SN10原型機在降落地面幾分鐘後爆炸;SN11原型機也於試飛時炸毀,馬斯克當時承諾,將對於爆炸事件進行檢查,應該就可知道問題出在哪。

有粉絲5日透過推特詢問調查進度意外獲得回覆,馬斯克表示,最近爆炸的SN11原型機在發生升空、自由落體至平衡控制等各階段表現都不錯,但過程中甲烷外洩導致2號引擎著火,並炸毀了機上的航空電子設備,最終造成著陸發生困難,但目前已知有6種辦法能夠排除障礙。

據了解,美國德州的「太空探索科技公司」發射基地目前已被目擊在發射台擺出星艦SN15新原型機,此前馬斯克曾經透露,該機型在設計、軟體、引擎都更加完善,SN15將繼續進行許多調整工作,以期著陸能夠更加平穩。

Elon how is the investigation into SN11’s RUD going?