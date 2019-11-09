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發射通往月球與火星火箭 馬斯克想蓋「海上太空港」
2019-11-09 23:19:21
〔即時新聞／綜合報導〕SpaceX與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）又有新想法，想要在海上建商業太空港，來發射往月球與火星的火箭。
根據《每日郵報》報導，馬斯克在推特上說明，太空港會漂浮在海外32公里處，離岸的設計是為了確保例行性的火箭發射所造成的噪音污染與爆炸不會干擾到任何人。
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SpaceX設計用來載貨和旅行的航天器被正式命名為「大獵鷹（Big Falcon）」或大火箭（BFR），銀光閃閃的火箭將可搭載多達100名的乘客。這艘將近118公尺長的太空船可以被發射到「超大型火箭」上，也可用於在地球上任意兩點之間旅行。例如，從美國到阿聯酋只需90分鐘的旅程。
馬斯克在推特上也表示，SpaceX的火箭回收技術的已有進步，「大獵鷹火箭」將完全地可重複使用，每隔幾個小時就可以進行發射。同時補充說，相比之下，SpaceX目前使用的被稱為「獵鷹火箭」回收率只有80％。
報導指出，回收率的提升跟整流罩有關，整流罩是使火箭能穿越大氣層的耐熱鼻錐，成本之高，例如每架大獵鷹火箭的整流罩成本約為600萬美元（約新台幣1.8億元）。有趣的是，目前回收的方式是使用超巨大網子來接收整流罩，然後用大型船將網子與整流罩運到組件的著陸點。