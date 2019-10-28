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網友許願成真！「鋼鐵人」馬斯克罕見「曬」兒子

「鋼鐵人」馬斯克一向注重家庭隱私，但罕見地讓網友許願成真，曬出兒子彈琴的影片。（資料照，彭博）

「鋼鐵人」馬斯克一向注重家庭隱私，但罕見地讓網友許願成真，曬出兒子彈琴的影片。（資料照，彭博）

2019-10-28 22:59:13

〔即時新聞／綜合報導〕北美億萬富翁、真人版「鋼鐵人」伊隆‧馬斯克（Elon Musk），向來十分注重家庭隱私，但也非常親民的他，昨（27）日竟讓推特網友「許願成真」，貼出兒子為養老院長者演奏鋼琴的影片，吸引了許多網友點擊觀看。

因創辦電動車特斯拉（Tesla）及航太Space X等公司，而被比喻為超級英雄「鋼鐵人」的伊隆‧馬斯克（Elon Musk）一向非常注重家庭隱私，不輕易公布家人的資訊。

但在網路上也非常親民的馬斯克，昨（27）日在推特上寫道：「帶我兒子去賓州的養老院為長者演奏鋼琴，看見他們的笑容非常暖心！」

有網友看到此動態，「許願」問馬斯克：「哇嗚！你可以分享他演奏的影片嗎？」沒想到竟然「成真」，馬斯克真的貼出一段兒子演奏鋼琴的影片，引起許多網友點擊觀看。

據悉，馬斯克與前妻共育有5名兒子，但並沒有人知道影片中的是哪一個，或者今年幾歲。但馬斯克親民舉動，也令網友大力讚賞兒子琴技，以及他這個「好爸爸」。

馬斯克應網友要求，分享兒子在養老院為長者演奏的影片。（圖取自推特@elonmusk）

馬斯克應網友要求，分享兒子在養老院為長者演奏的影片。（圖取自推特@elonmusk）

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