SpaceX首批60枚衛星升空 揭開衛星網路時代序幕

2019-05-24 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕現實「鋼鐵人」馬斯克（Elon Musk）創辦的航太公司「SpaceX」今（24）日發射首批60枚衛星，為高速、低延遲衛星網路計劃「星鏈」（Starlink）1.2萬枚衛星的首批衛星。

綜合外媒報導，航太公司「SpaceX」的「星鏈」（Starlink）計畫，預計未來發射共1萬1943顆近地軌道衛星，建構能夠提供高速、低延遲網路的全球衛星網。

原預計本（5）月16日發射，後延宕至今（24）日上午10點30分於美國佛羅里達州卡納維爾角空軍基地發射，SpaceX官方證實所有衛星於發射後1個小時全數順利進入軌道運行。

對此，馬斯克表示，星鏈計劃是SpaceX公司未來極為重要的收入來源，他估計服務上市後每年將有30億美元（折合台幣約950億元）的營收，並將這些資金投入「送旅客至月球」、「殖民火星」等研究中。

馬斯克強調，至少還需要12趟火箭發射的衛星量，才能建構初步穩定的衛星網路，每年預估將發射2千餘枚衛星，最終達到1.2萬枚衛星的目標。

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