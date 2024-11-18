室內秒成露天！中國吉林滑冰館屋頂突崩塌 駭人畫面曝光！

吉林省白城市一座滑冰館的屋頂18日上午驚傳坍塌，整片屋頂直接不見。（圖翻攝自X平台）

2024/11/18 18:34

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國又爆豆腐渣工程！吉林省白城市一座滑冰館的屋頂今天（18日）上午驚傳坍塌，整片屋頂直接不見，室內滑冰館瞬間成為露天滑冰館，引發大批中國網友嘲諷。

今日上午7點35分左右，位於吉林白城市的白城滑冰館，屋頂突然大面積崩塌，嚇壞附近民眾。有名女子拍下事發後的畫面，可以看到滑冰館大量煙塵揚起，整片屋頂直接不見，忍不住驚呼：「這體育館是咋的了，是炸了還是塌了？媽啊這麼嚇人，老大聲了！唉呦我去！」

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白城市救護專線宣稱，現場工作人員回報這起事件沒有人員傷亡，不需要急救人員到場，因此未派出救護車。白城市文廣旅局的人則稱，滑冰館建築屋頂發生坍塌後，隨即派人趕赴現場處置，初判為屋頂的鋼結構變形，目前尚未有進一步消息。白城市領導和相關部門則成立事故調查組，進一步調查事故發生原因。

消息傳出後，大批中國網友嘲諷「還好沒下雪呢，要不又得賴雪壓的」、「這會雪堅決不背鍋」、「這次房頂沒有雪、沒有雨、沒有其他重物，我看怎麼說」、「這次沒下雪沒下雨沒颳風，溫度也不低，老天爺不用背鍋了」、「都塌幾個體育館了？」、「建築質量實在差，草菅人命！」

吉林省白城市一座滑冰館的屋頂18日上午驚傳坍塌。（圖翻攝自X平台）

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