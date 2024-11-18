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    此魚非彼魚！中國康師傅新推「剁椒魚片泡麵」網友看傻

    中國康師傅新推出的「剁椒魚片湯麵」，因為沒有魚肉引起爭議。（擷取自微博）

    中國康師傅新推出的「剁椒魚片湯麵」，因為沒有魚肉引起爭議。（擷取自微博）

    2024/11/18 20:14

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕照片僅供參考？中國康師傅近日推出新口味「剁椒魚片泡麵」，不過，從泡麵的包裝上能清楚看見，泡麵上方蓋滿許多魚肉，且還有大量剁椒及香料，用料看似十分豐富，但民眾買回家卻瞬間傻眼，包裝上厚實魚肉片，竟變成乾癟造型的小魚板，讓網友見狀紛紛吐槽，「根本是在欺騙消費者！」。

    綜合中媒報導，中國康師傅近日引起爭議，因為新產品「剁椒魚片泡麵」，強調是用新鮮魚頭及大火快炒的剁椒熬出的湯頭，吸引不少消費者買單，不過當民眾拆開包裝後，發現裡面只有「Q版卡通小魚」，與宣傳照所呈現的相差甚遠，讓不少消費者瞬間傻眼直呼，「這根本是在騙人的」。

    另外，不少人也發現，該款泡麵裡幾乎是不含有魚肉成分，蔬菜包內僅有0.3克的「脫水複合魚片」，甚至還有直播主透露，「產品裡不是魚片，它是魚肉丸」。

    貼文曝光，引起網友熱議，「這條魚是老演員了」、「跟紅燒牛肉麵沒有牛肉一樣，應該叫剁椒魚片味」、「這條魚是蠻可愛的，但不能蒙混過關阿」、「前幾天剛吃過，看著碗裡的那條魚，我覺得它是在嘲笑我是傻子」、「給家裡的小孩吃，看見這個魚片都興奮了哈哈哈」、「是蠻好吃的，但那個魚片真的不知道該怎麼說」、「這樣是不是涉及詐騙行為了」。

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