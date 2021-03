SpaceX星艦SN11試飛 降落期間空中爆炸

2021/03/30 23:15

〔即時新聞/綜合報導〕美國「太空探索科技公司」(SpaceX)今(30)日進行重型火箭「星艦」(Starship)最新原型機SN11試飛,原本希望能升空後安全著陸,但最終在空中爆炸。

綜合外媒報導,星艦SN11原定週一試飛,但最後改在當地時間週二上午8時(台灣時間週二晚間9時)在德州發射,火箭在濃霧天氣下升空,在啟動著陸程序前,到達10公里的目標高度,以測試猛禽發動機(Raptor)和其他飛行操作。

隨後,SN11開始降落,發動機逐漸關閉,進行「著陸推進」(Landing Burn),只點燃一台猛禽發動機,目標讓火箭降落到發射地點附近的著陸區,但SN11在降落途中爆炸。

SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)在爆炸後於推特發文說,「在著陸推進開始不久後,發生重大的事情」,若今天晚些時後可以檢查一下,應該就可知道問題出在哪。

「星艦」(Starship)上一個原型機SN10本月3日進行第3度試飛,首度成功降落,不料卻在降落8分鐘後突然爆炸,功虧一簣。

Looks like engine 2 had issues on ascent & didn’t reach operating chamber pressure during landing burn, but, in theory, it wasn’t needed.



Something significant happened shortly after landing burn start. Should know what it was once we can examine the bits later today.