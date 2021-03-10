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    星艦「SN10」降落成功後仍爆炸 馬斯克公布原因了

    SpaceX「星艦」首度成功降落，卻仍難逃爆炸結局。（路透）

    SpaceX「星艦」首度成功降落，卻仍難逃爆炸結局。（路透）

    2021/03/10 16:36

    〔即時新聞／綜合報導〕美太空公司SpaceX火星殖民艦「星艦」（Starship）在當地時間3日第三度試飛，原型機「SN10」首度成功降落，不料卻在降落8分鐘後突然爆炸，功虧一簣，執行長馬斯克表示，原因在於落地速度太快，著陸腿和裙部斷裂導致燃料洩漏，最終引爆，原型艦「SN11」正在進行多項修改作業。

    美國太空科技公司SpaceX的重型無人運載火箭「星艦」原型機「SN10」3日在德州進行試射，飛至10公里高後熄火下墜，墜落到一定高度後引擎再次點火，把水平的機身導為垂直，先前測試的「SN8」、「SN9」都在機身尚未完全平衡的情況下墜地爆炸，而「SN10」首度實現成功降落，當時SpaceX播報員還大讚成功落地後，關掉直播，不料後8分鐘突然爆炸，「SN10」噴上天空後再墜毀，化成碎片。

    執行長馬斯克在9日於推特上回覆網友時，揭露「SN10」爆炸原因，他表示「SN10」重新點火時疑似發動機吸進了部分氦氣，導致推力很低，「SN10」以每秒10公尺的速度落地，衝擊力破壞了支座和部分裙板；可能因此導致燃料洩漏，進而引發爆炸，馬斯克強調，「SN11」時將會做一些修正。

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