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    SpaceX獵鷹9號成功升空 「星鏈」衛星送上太空

    美國太空公司SpaceX當地時間11日發射獵鷹9號火箭（Falcon 9），火箭助推器升空後也成功著陸。（美聯社檔案照）

    美國太空公司SpaceX當地時間11日發射獵鷹9號火箭（Falcon 9），火箭助推器升空後也成功著陸。（美聯社檔案照）

    2021/03/12 00:25

    〔即時新聞／綜合報導〕美國太空公司SpaceX的「星艦」（Starship），原型機「SN10」當地時間3日試驗時爆炸，而當地時間11日發射獵鷹9號火箭（Falcon 9），火箭助推器升空後也成功著陸。

    根據美國《福斯新聞》報導，SpaceX官方推特全程直播火箭發射任務，獵鷹9號火箭11日從佛州卡納維拉爾角太空軍基地（CCSFS）成功升空，運送「星鏈」（Starlink）衛星進入軌道，而可重複使用的火箭助推器也成功返回地表。

    這次發射原定日期是3月9日，但因故延後，因此SpaceX有更多時間進行測試，這次是SpaceX今年第7次任務，將60顆「星鏈」衛星當中的第21顆送上太空，迄今為止，這也是獵鷹9號火箭的第110次飛行，SpaceX火箭助推器的第76次著陸。

    而在獵鷹9號火箭發射近1小時後，「星鏈」衛星的部署工作接著展開，目前SpaceX已發射超過1200顆「星鏈」衛星，部分衛星已經停止運作，因此構成了最大的「人造衛星星座」，SpaceX計劃再發射數萬顆衛星，以擴大訊號覆蓋範圍，提升網路速度。

    SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）先前曾表示，「星鏈」將在2021年為地球大部分地區提供有效訊號覆蓋，並在2022年之前完成全球訊號覆蓋。

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