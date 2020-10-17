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    征服宇宙第一步！馬斯克曝首艘「星艦」2024飛火星

    Space X研製的殖民火箭「星艦」。（美聯社）

    Space X研製的殖民火箭「星艦」。（美聯社）

    2020/10/17 14:12

    〔即時新聞／綜合報導〕美國太空公司Space X創辦人馬斯克發願帶領人類殖民火星，在今年成功首次以商用太空梭載人升空並順利回收火箭後，讓外界對Space X的火星任務增添不少信心。馬斯克如今透露整個火星計畫的初估時間點，力拚2024年發射「星艦」（Starship）執行火星無人任務。

    馬斯克當地時間週五參與2020火星社群線上會議時談到，他有8至9成的信心能在明年把星艦送上軌道，但他也坦言，一開始的測試飛行將會相當困難，且有極高失敗風險，「在我們能夠重返大氣層且正確降落前，可能會損失一些船艦。」

    馬斯克預估星艦能在2022年展開軌道燃料補充測試，這對試著要運送物資至月球、火星的載具來說是一項重大里程碑，接著配合每26個月發生的火星衝（太陽、地球、火星排成直線），於2024做好準備把載運物資的星艦送往火星，但他也強調，這些時間點純屬臆測。

    星艦是Space X所研製的新型火箭，目的為載運物資至月球和火星等，最多可搭載100人，目前已進入初期測試階段，至少2度完成150公尺升空。馬斯克表示，必須確保公司的創造力達指數級成長，就算是線性級也無法抵達火星。

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