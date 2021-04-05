悚！美國亞裔老婦人遛狗慘遭殺害 嫌犯持刀刺傷染血

64歲亞裔老婦人孟珂琦（見圖左）慘遭殺害身亡，23歲嫌犯蒙托亞（見圖右）持刀隨機行刺老婦人。（圖擷取自「@calisbestradio」推特）

2021/04/05 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州（California）近日發生一位64歲亞裔老婦人慘遭殺害，這名嫌犯持刀隨機行刺老婦人致腹部大量失血，緊急送往醫院救治仍不治身亡。據當地警方表示，已逮捕這名嫌犯，將以謀殺罪、違反武器規定等罪嫌送往當地監獄，並強調「這不是仇恨犯罪」。

根據《CNN》報導，64歲孟珂琦（Ke Chieh Meng）居住於加州河濱市（ Riverside），上週六（當地時間）出門溜狗，正當她走到拉塞拉（La Sierra）街區的黃金大道（Golden Avenue）被23歲女子蒙托亞（Darlene Stephanie Montoya）襲擊，蒙托亞持刀刺傷孟珂琦的腹部多次，孟珂琦身受重傷、腹部大量失血，儘管緊急送往醫院急救，醫護人員仍宣告不治身亡。

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報導指出，河濱市警方提到，案發後接到附近居民報案，看見一名行蹤詭異的女子，警方依循線索前往並拘留該女、並發現即為蒙托亞，經訊問確認她涉嫌殺害孟珂琦。

警方透露，蒙托亞將以涉嫌謀殺、違反武器規定與非法藥物的影響等罪名，送往當地監獄「羅伯特普雷斯利拘留中心」（Robert Presley Detention Center）關押，警方提及「筆錄過程沒有任何跡象顯示，蒙托亞是因為仇恨殺人（hate crime）」。

據知，蒙托亞曾用滑板襲擊一名女子，警方上月30日以致命武器逮捕並拘留她，但由於武漢肺炎緣故，河濱市監獄緊急保釋，讓她以「傳喚通知出現」（notice to appear）暫時釋放。

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