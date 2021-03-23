網友傻眼！ 華春瑩籲：美若像中國對待新疆 種族問題就解決

中國外交部發言人華春瑩。（美聯社）

2021/03/23 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞特蘭大上週爆發大規模連環槍擊事件，死亡的8人有6名為亞裔女性，引發軒然大波。中國外交部發言人華春瑩在提及此事時，竟反而呼籲美國政府應學習中國政府對待新疆等少數民族，來關心少數族裔的權益，此話一出讓不少網友笑稱這根本是反串、高級黑。

華春瑩22日在中國外交部記者會上針對亞特蘭大槍擊案以及賀錦麗發言做出評論，她提到，該案中有受害者為中國公民，中方已經要求美方嚴懲兇手，並採取有效措施保障在美中國公民的安全及權益。

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記者提到賀錦麗在槍擊案事發後的談話，該談話稱美國種族主義一直存在，華春瑩附和稱賀錦麗說出美國國內的現實，並指稱美國針對亞裔的仇恨犯罪和種族主義不斷上升，美國穆斯林也遭受歧視性的對待。

華春瑩話鋒一轉，直指「美國上屆政府散播虛假信息和種族歧視的仇恨言論，直接導致的惡果，就是在美亞裔飽受系統性種族歧視和仇恨犯罪」。

由於白宮聲明提及新疆維族，華春瑩則辯稱「現在的問題不是維吾爾族人的境遇問題，而是謊言與真相的問題，美方基於謊言、謠言，對中國進行無端指責」，她更呼籲「如果美國政府能像中國政府對待包括新疆維吾爾族人民在內的各少數民族一樣，去真正關心和維護美方少數族裔的合法權益，那美國國內的種族歧視問題早就得到較好解決了」，並表示歡迎美國人士參訪新疆。

臉書粉專「肯腦濕的人生相談室」分享相關消息至臉書，讓不少網友全都傻眼，紛紛表示「這算地獄梗嗎」、「華春瑩是不是在反串啊，根本是高級黑耶」、「把別人滅族之後就沒有種族問題了嘛！」、「是要求美國將亞裔人口都關在集中營的意思吧？」、「所以就真的有新疆集中營嘛」。

華府智庫「新線戰略及政策研究所」（Newlines Institute for Strategy and Policy）於本月初曾發布調查報告，稱中國政府至今針對新疆維吾爾族做出的種族滅絕行為，違反聯合國條約《防止及懲治滅絕種族罪公約》（Genocide Convention），指中國為此得負起責任。

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