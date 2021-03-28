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    不夠愛國？秀給你看！美國亞裔地方官當眾解衣秀服役傷疤

    美國俄亥俄州西切斯特縣縣政理事會理事黃良華。（擷取自西切斯特縣官網）

    美國俄亥俄州西切斯特縣縣政理事會理事黃良華。（擷取自西切斯特縣官網）

    2021/03/28 19:20

    〔編譯張沛元／綜合報導〕值此美國的反仇視亞裔運動風起雲湧之際，俄亥俄州西切斯特縣（West Chester, Ohio）一名民選的華裔縣政理事日前在會議中呼籲停止種族歧視與暴力攻擊亞裔時當眾解衣，秀出過去在軍中服役時留下的傷痕，並直言「這樣夠愛國了嗎？」該影片27日在網路上瘋傳。

    當眾上演解衣秀的是現年69歲、移民美國超過半世紀的黃良華（Lee Wong）。儘管曾在美國陸軍服役20年，黃良華表示，他仍經常因種族因素遭人揶揄、訕笑，甚至質疑他不夠愛國；他23日在西切斯特縣的縣政理事會的一場會議發言時突然扯掉領帶、解開襯衫鈕扣與拉起內衣，向眾人展示他過去在軍中服役時留下的傷疤，「這就是證據，這樣夠愛國了嗎？」

    黃良華事後接受俄亥俄州辛辛那提詢問者報訪問時表示，解衣秀並非事先刻意安排，而是美國近來發生多起針對亞裔的暴力攻擊事件，他覺得這是為美國亞裔正名的好時機；20年軍旅生涯讓他無法接受被人指控不愛國，所以決定在會議中秀傷疤，「我當時也不知道是怎麼了，就是覺得我得說些什麼」。

    根據黃良華臉書與美國媒體的報導，黃良華18歲時從中國移民美國，在辛辛那堤大學取得碩士學位，曾在陸軍的刑事調查部門擔任特別幹員，也曾從警，去年投身俄亥俄州州參議員選戰，但未能在共和黨黨內初選中勝出。

    相關影片請見︰（1分51秒開始）

    黃良華解衣片段

    黃良華日前在縣政理事會的一場會議上解衣秀疤痕證明愛國心。（摘自網路）

    黃良華日前在縣政理事會的一場會議上解衣秀疤痕證明愛國心。（摘自網路）

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