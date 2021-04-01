武漢肺炎》全球逾1億2885萬例確診 281萬多人病歿

圖為4月1日法國塞納聖但尼省蒙特勒伊一間醫院加護病房內，醫護們圍繞在武肺病患旁。（法新社）

2021/04/01 23:44

〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間1日11時（台灣1日晚間7時），全球至少281萬6908人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少1億2885萬1200例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

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上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

全球31日通報新增1萬1978人病歿、63萬7012起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（3869死）、美國（1076死）與波蘭（620死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計55萬2073人病故、3046萬836例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（32萬1515人喪生、1274萬8747例確診）、墨西哥（20萬3210人喪生、223萬8887例確診）、印度（16萬2927人喪生、1222萬1665 例確診）及英國（12萬6713人喪生、434萬5788例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，捷克是死亡率最高國家，每10萬人就有248人染疫喪命；接下來依序為聖馬利諾（248人）、匈牙利（215人）、蒙特內哥羅（202人）、波士尼亞-赫塞哥維納（201人）、比利時（199人）。

從區域來看，歐洲累計95萬8025死、4386萬6034例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計78萬3527死、2483萬5522例確診；美國和加拿大共計57萬5024死、3144萬882例確診。

亞洲共計27萬2465死、1792萬8489例確診；中東地區共計11萬4137死、652萬4825例確診；非洲共計11萬2733死、421萬7914例確診；大洋洲共計997死、3萬7535例確診。

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