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    謠言終結站》輝瑞疫苗變成流行病？查核中心：錯誤訊息

    輝瑞疫苗示意圖。（路透檔案照）

    輝瑞疫苗示意圖。（路透檔案照）

    2021/04/01 23:35

    〔即時新聞／綜合報導〕網傳「輝瑞高層承認，他們設計的新冠疫苗並不是為了終結大流行，而是將其變成一種流行病」，經台灣事實查核中心查證後，指此傳言為「錯誤」訊息。

    根據台灣事實查核中心的查核報告 ，指出此傳言來自於美國《CBS》電視報導，其新聞內文引述輝瑞公司首席財務官兼全球供應執行副總裁阿梅里奧接受訪談，談到關於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）從大流行（pandemic）過渡到區域性流行病階段（endemic phase）與疫苗價格提高等問題，阿梅里奧認為「當疫情從全球大流行狀態變成區域流行疾病狀態，（疫苗價格）會回歸正常市場機制」

    針對「隨著武漢肺炎病毒出現更多變種病毒，未來很有可能每年都要重新接種新冠疫苗」一問，阿梅里奧則指出，目前已經有很多種新興變種病毒，有英國變種、南非變種、巴西變種，未來也有可能出現更多變種病毒。

    台灣事實查核中心綜合上述，認定網傳的流言，是擷取前後語句並誤讀其原意，故判斷其為「錯誤」訊息。

    國家衛生研究院感染症與疫苗研究所副研究員齊嘉鈺指出，觀測武漢肺炎疫情「流感化」有兩個關鍵，一是自然感染或接種疫苗的抗體保護力效果能維持多久，二是疫苗是否能對抗變種病毒。

    至於要如何將疫情從全球大流行控制成區域性流行病，齊嘉鈺說，除了提高全球疫苗接種覆蓋率，也要加上其他有效的防疫措施，比如：隔離、戴口罩、社交距離等，才能減緩病毒傳播和突變，有機會將全球大流行疫情控制為區域性流行病。

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