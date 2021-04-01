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    北韓疫情封境 商人走私貨物違反防疫法規慘了

    北韓咸陽省北部的清津市近日傳出，有11位商人因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的封鎖政策影響，因此斷了生計，只能轉賣走私商品為生，然而卻被當局國家安全部（MSS）逮捕。（示意圖，路透）

    北韓咸陽省北部的清津市近日傳出，有11位商人因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的封鎖政策影響，因此斷了生計，只能轉賣走私商品為生，然而卻被當局國家安全部（MSS）逮捕。（示意圖，路透）

    2021/04/01 23:26

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓咸陽省北部的清津市近日傳出，有11位商人因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的封鎖政策影響，因此斷了生計，只能轉賣走私商品為生，然而卻被當局國家安全部（MSS）逮捕。

    《Daily NK》報導，有消息透露，這11位商人原先是在當地的蘇南市場販賣調味料，然而由於武肺疫情影響，北韓實施邊境封鎖政策，導致糖、胡椒等調味料短缺；由於沒有人知道邊境何時會重新開放，這群商人為了生計，只好被迫於黑心市場交易肥料、農藥等農業商品。

    據報導，這群商人是在今年2月，從中國經北韓清津港走私商品，並將走私物藏在家中販賣；然而走私事件卻傳到了市場內部，而市場經理不滿這些走私物的價格低於市場標準，因此將這群商人通報給當地官員。

    據了解，這群走私商人目前正在接受調查，消息來源指出，「國家安全部認為這群商人在走私貨品時，並未遵守檢疫規則，可能導致疫情傳播，已經嚴重違反國家控制疫情的措施，因此將嚴厲懲罰他們。」消息來源補充，「這11位商人將面臨兩年的被迫勞動，同時所有的走私品也會被沒收。」

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