簽署和解協議！紐西蘭政府賠償毛利部落4.6億並歸還土地
〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭政府與當地原住民族部落簽署和解協議，賠款2350萬紐西蘭幣（約新台幣4億6820萬元），並歸還12處文化遺址，作為19世紀年殖民入侵時期殘殺當地部落族人、強制沒收土地的補償金。
根據《紐西蘭廣播電台》報導，紐西蘭「Ngāti Paoa」部落後裔與政府官員在毛利會堂進行和解簽署儀式，由於未能保護原住民族的土地權益，過去的敵對行為、相關法律與政策，更造成該部落族人死亡，紐國政府對此致上歉意，賠款2350萬紐西蘭幣，並歸還12處文化遺址。
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紐西蘭司法部長利特爾（Andrew Little）表示，官方試圖彌補這些不公不義，並希望找到方法解決，重建與「Ngāti Paoa」部落的關係，使雙方進入合作與夥伴關係的新時代，官方也承認未能及時面對「Ngāti Paoa」長期的不滿聲浪，這些坦承和補救措施「早就該做了」。
「Ngāti Paoa」部落後裔代表圖普西（Glen Tupuhi）表示，「對我們而言，要原諒政府是一項挑戰」，他指著身旁的部落孩子們說：「他們值得獲得賠償。」圖普西表示要開始重建部落莊園，保存相關文化與經濟資產，並處理定居點等問題，「這是我們歷史上的關鍵時刻。」