芭比娃娃60歲 推出首款「毛利娃娃」鼓舞原住民女性

2019-03-07 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕為慶祝芭比娃娃60歲「生日」及3月8日的國際婦女節，製造商美泰兒公司（Mattel, Inc.）推出了「毛利娃娃」，鼓勵更多女孩了解毛利人。

綜合外媒報導，該款娃娃以前國際橄欖球員羅賓森（Melodie Robinson）作為參考範本，打造出首款捲髮、棕色皮膚的毛利娃娃。橄欖球是紐西蘭的國民運動，而羅賓森曾幫助紐西蘭女子橄欖球隊贏得2次世界杯冠軍，現在擔任體育記者。

紐西蘭蒂帕帕國立博物館（Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa）負責人凱恩斯（Puawai Cairns）十分樂見毛利娃娃的誕生，這是國際品牌第一次推出專屬毛利族的娃娃，此舉有助於鼓舞年輕女孩了解自身文化。

另外，為了慶祝芭比娃娃推出60週年及明（8）日的38婦女節，美泰兒公司在18個國家生產20個新娃娃，其中包括女網球明星、女演員及女性藝術家。美泰兒公司表示，這次的促銷是全球倡議的活動，他們旨在表彰那些打破限制的女性，因此這些娃娃和過去歐洲不切實際的設計完全不同。

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