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    南韓公布北韓軍隊人權報告 每4人有1人曾目睹公開處決

    北韓軍人人權報告指出，平均每四人就有一人目睹過公開處決。圖為北韓軍人。（法新社）

    北韓軍人人權報告指出，平均每四人就有一人目睹過公開處決。圖為北韓軍人。（法新社）

    2021/03/31 09:14

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓統治高壓專制，時常發生公開處決事件，南韓軍人人權中心昨日發布北韓軍人的人權狀況調查結果，顯示北韓軍人的人權狀況惡劣，甚至低於聯合國囚犯待遇最低限度標準，而調查中統計，平均每4名軍人就有1人目睹過公開處決。

    根據南韓《韓聯社》報導，北韓軍方在出現挑戰勞動黨及領袖權威的狀況時，為整肅部隊綱紀會選擇公開執行死刑。此項調查針對2019年7月至2020年6月入境南韓、具有服役經驗的30名北韓人進行訪問，其中有8人聲稱在軍隊服役期間親眼目睹過公開處決，佔總訪問人數26.7%，在受訪者明確記得日期的7起案件中，1990年代有3起、2000年代3起、2010年代1起。

    另外，北韓軍隊內部也頻繁出現死亡事件及事故，高達9成的受訪者皆表示在服役期間親眼看過所屬部隊發生死亡事故，27名目睹過事故的受訪者共提及52起事故，在支援建設、伐木等作業時發生的事故最多，高達16起，其次分別是交通事故、溺水等安全事故11起，訓練中因事故、毆打與虐待致死的事件8起，槍擊事件6起，營養不良致死3起。

    而北韓軍隊內部毆打及虐待行為也是無處不在，30名受訪者中僅1人表示沒被毆打過，80%的受訪者表示在北韓軍隊中，毆打、挨揍是「家常便飯」。

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