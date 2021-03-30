文在寅批北韓射彈 金與正大罵：與美國的強盜邏輯沒兩樣
〔即時新聞／綜合報導〕北韓近期頻頻試射飛彈，南韓總統文在寅26日對此發表談話，批評北韓的挑釁行為可能會刺激美國鷹派，讓南北韓及美國與北韓之間重啟對話的努力帶來不良影響。對此，北韓領導人胞妹、北韓勞動黨中央委員會宣傳鼓動部副部長金與正向文在寅喊話，指稱文在寅的發言與美國的「強盜邏輯」沒兩樣。
根據南韓《韓聯社》報導，金與正今透過北韓官媒《朝中社》發表談話，指出南北韓的國防研究單位同樣都進行了彈道飛彈測試，南韓主張其試驗是為了實現半島和平及重啟南北韓對話，而北韓的試驗給對話帶來不利影響，金與正認為，南韓「厚顏無恥的程度令人驚愕」，這種「無理且無恥」的主張前後矛盾，形同作繭自縛，並與美國指責北韓違反聯合國決議、威脅國際社會的「強盜邏輯」別無二致。
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分析認為，金與正在此次談話中直接譴責文在寅，先前還譴責美韓聯合軍演，稱兩韓關係將難以重返「3年前的春天」，北韓的動作顯示平壤當局可能無意和文在寅政府改善關係。另外，金與正此次發表頭銜的名義為宣傳鼓動部副部長，研判可能是在今年1月的勞動黨八大上被降職，所屬部門從原先的組織指導部改為宣傳鼓動部。