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    文在寅批北韓射彈 金與正大罵：與美國的強盜邏輯沒兩樣

    文在寅批評北韓的挑釁讓南北韓及美國與北韓之間重啟對話的努力帶來不良影響，北韓領導人胞妹金與正對此則指稱文在寅的發言與美國的「強盜邏輯」沒兩樣。（美聯社）

    文在寅批評北韓的挑釁讓南北韓及美國與北韓之間重啟對話的努力帶來不良影響，北韓領導人胞妹金與正對此則指稱文在寅的發言與美國的「強盜邏輯」沒兩樣。（美聯社）

    2021/03/30 10:06

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓近期頻頻試射飛彈，南韓總統文在寅26日對此發表談話，批評北韓的挑釁行為可能會刺激美國鷹派，讓南北韓及美國與北韓之間重啟對話的努力帶來不良影響。對此，北韓領導人胞妹、北韓勞動黨中央委員會宣傳鼓動部副部長金與正向文在寅喊話，指稱文在寅的發言與美國的「強盜邏輯」沒兩樣。

    根據南韓《韓聯社》報導，金與正今透過北韓官媒《朝中社》發表談話，指出南北韓的國防研究單位同樣都進行了彈道飛彈測試，南韓主張其試驗是為了實現半島和平及重啟南北韓對話，而北韓的試驗給對話帶來不利影響，金與正認為，南韓「厚顏無恥的程度令人驚愕」，這種「無理且無恥」的主張前後矛盾，形同作繭自縛，並與美國指責北韓違反聯合國決議、威脅國際社會的「強盜邏輯」別無二致。

    分析認為，金與正在此次談話中直接譴責文在寅，先前還譴責美韓聯合軍演，稱兩韓關係將難以重返「3年前的春天」，北韓的動作顯示平壤當局可能無意和文在寅政府改善關係。另外，金與正此次發表頭銜的名義為宣傳鼓動部副部長，研判可能是在今年1月的勞動黨八大上被降職，所屬部門從原先的組織指導部改為宣傳鼓動部。

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