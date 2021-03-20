驚！美國直播主清理河底廢車 意外破獲12年懸案

直播主意外在駕駛座上發現男屍，趕緊喊著工作人員報警，意外破獲12年懸案。（圖擷取自YT@Adventures with Purpose）

2021/03/20 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄勒岡州的56歲男子羅賓遜（Timothy Edward Robinson）自12年前失蹤以來，毫無音訊，直到去年5月經營YouTube頻道「Adventures With Purpose」的直播主在清理威拉米特河（Willamette River）底時才意外發現陳屍於廢車裡的遺骸。

根據《LAD bible》報導，羅賓遜失蹤於2008年11月26日，他最後一次被人目擊時駕駛著馬自達銀色轎車遠去，此後毫無音訊，直到「Adventures With Purpose」團隊去年在威拉米特河清理河底時拉上一台斑駁的廢棄車輛，直播主萊塞克（Jared Leisek）意外在駕駛座上發現男屍，趕緊喊著工作人員報警，才破獲這起12年懸案。

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報導提到，這支影片上傳後，死者羅賓遜的家人也特別留言回覆，侄女傑西卡（Jessica）寫道，「我以前從未看過您的頻道，直到幾天前我們接到警員的電話詢問我們是否認識羅賓遜，他失蹤已經有12年了，他是我叔叔，我想親自感謝您為這起家庭懸案畫下句點，現在他終於可以安息了，謝謝您，願上帝保佑您」，該頻道的粉絲也紛紛對萊塞克和他的團隊表示感謝與讚賞，「謝謝您做的一切」、「願這家人獲得寧靜，知道他們已經找到了所愛的人，謝謝您」。

直播團隊去年在威拉米特河清理河底時拉上一台斑駁的廢棄車輛。（圖擷取自YT@Adventures with Purpose）

直播團隊去年在威拉米特河清理河底時拉上一台斑駁的廢棄車輛。（圖擷取自YT@Adventures with Purpose）

羅賓遜失蹤於2008年11月26日，他最後一次被人目擊時駕駛著馬自達銀色轎車遠去，此後毫無音訊，直到直播團隊在河底的廢棄車輛裡找到他。（圖擷取自YT@Adventures with Purpose）

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