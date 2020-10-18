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    識骨尋蹤破35年離奇懸案！ 凶嫌槍殺俘虜少女 曾兩度參選州長

    美國少女瑪修斯失蹤超過35年，當局近日逮捕69歲的嫌犯潘基。（美聯社資料照）

    美國少女瑪修斯失蹤超過35年，當局近日逮捕69歲的嫌犯潘基。（美聯社資料照）

    2020/10/18 12:16

    〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州一名12歲少女瑪修斯（Jonelle Matthews）失蹤超過35年，去年骨骸被尋獲，案件再次引起關注，近日地方檢察官辦公室宣布逮捕69歲的嫌犯潘基（Steve Pankey），並以綁架和謀殺等罪行起訴。

    綜合外媒報導，瑪修斯於1984年底在科羅拉多州家中失蹤，骨骸直到去年7月23日在韋爾德郡（Weld County）的一處建地被工人發現。長達35年的調查，韋爾德郡檢察官在本月初以一級謀殺罪（first-degree murder）、重罪謀殺（felony murder）、綁架罪等暴力罪行起訴潘基。

    據報導，潘基曾兩度參與愛荷華州長選舉，2018年參加共和黨黨內初選，2014年則以憲法黨（Constitution Party）候選人身份參選。

    韋爾德郡法院起訴書寫道，潘基在1984年12月20日晚間8點半到9點半之間，將被害人瑪修斯從格里利（Greeley）的家中擄走，並開槍擊中瑪修斯頭部致死。起訴書也提到，瑪修斯失蹤時潘基居住在2英里（約3.2公里）外，距離骨骸尋獲地約10英里（約16公里）。法院也證實，潘基在馬修斯失蹤的那一年持有槍枝。

    瑪修斯失蹤後，潘基多次介入調查、積極關注事件，曾經向警方提供不在場證明，接受警方訊問時則宣稱自己不認識瑪修斯。起訴書則指出，潘基「曾看著學童從受害者就讀的學校走回家」。潘基更在去年12月接受媒體採訪，自稱是「瑪修斯案關注者」，被問及是否殺害瑪修斯時，潘基笑稱「當然不是」，並強調希望能盡速找到殺害瑪修斯的兇手。

    潘基的前妻希克斯（Angela Hicks）表示，在12月22日臨時進行家族旅行，在途中潘基在車上異常的收聽廣播，尋找關於瑪修斯失蹤的新聞，希克斯也提到，潘基會強迫自己唸關於瑪修斯的新聞報導。不過檢方也坦言，目前尚未掌握潘基犯案的DNA證據，潘基的律師維歐斯特（Anthony Viorst）指出，當局等了36年才將潘基起訴，顯示出他們沒有任何證據，潘基最終可能判定無罪。

    69歲的潘基涉嫌在1984年綁架和謀殺12歲的瑪修斯。（美聯社資料照）

    69歲的潘基涉嫌在1984年綁架和謀殺12歲的瑪修斯。（美聯社資料照）

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