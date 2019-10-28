夫妻潛水意外尋獲生鏽卡車 駕駛座竟拉出失蹤26年男屍

美國警方將生鏽卡車拉出水面，竟在駕駛座上發現1993年失蹤至今的男子梅納德（Maynard Koen）。（圖擷取自Umatilla County Sheriff's Office臉書）

2019-10-28 11:25:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國一對夫妻17日到俄勒岡州哥倫比亞河（Columbia River）潛水，意外發現一輛生鏽卡車困在河中約20英尺處（約6公尺），隨後警方將車輛拉出水面後，竟在駕駛座上發現1993年失蹤至今的男子梅納德（Maynard Koen）。

綜合外媒報導，寇特妮（Courtney）和約翰·塔爾伯特（John Talbot）夫妻2人潛水時，原先只是要幫朋友找回遺失的螺旋槳，但卻意外發現河中有一輛紅色卡車，而車身早已生鏽變黑，驚覺有異才趕緊報警。

請繼續往下閱讀...

警方到場後將卡車移出水面，竟在駕駛座拉出一名男屍，經過比對確認是失蹤多年的81歲男子梅納德，他自1993年8月失蹤至今已26年。他生前的朋友貝基·詹森（Becky Jansen）得知消息後，表示他們一直希望能找到答案，而貝基在河岸附近販賣飲料，在26年後發現梅納德就沉屍離河岸不遠處，令她相當震驚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法