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    中國檢驗師接種「2劑疫苗」仍確診 專家說法掀眾怒

    中國檢驗師接種「2劑疫苗」仍確診，專家說法掀眾怒。示意圖。（美聯社）

    中國檢驗師接種「2劑疫苗」仍確診，專家說法掀眾怒。示意圖。（美聯社）

    2021/03/20 12:11

    〔即時新聞／綜合報導〕中國時隔32天再現武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例，陝西省西安市第八醫院的檢驗師18日確診，其同事昨爆料這名劉姓檢驗師已完成2劑疫苗接種卻依然染疫，專家最新說法讓不少網友狠酸，「不如查查他兩針疫苗」、「不得懷疑，誰懷疑誰是美狗」、「科學家應該分析原因，而不是概率」。

    綜合中媒報導，這名劉姓檢驗師18日確診，記者19日致電該醫院，其檢驗科醫務人員爆料劉姓檢驗師已完成2劑疫苗接種卻依然染疫，對此，中國疾病預防控制中心前流行病學首席科學家曾光表示，疫苗保護率並非百分之百，國產疫苗在國內外已接種了數千萬人次，充分證明其安全性與有效性，民眾不必因此對國產疫苗產生懷疑。

    對此，中國網友紛紛狠酸，「專家的話不能信」、「科學家應該分析原因，而不是概率」、「不如查查他兩針疫苗」、「不得懷疑，誰懷疑誰是美狗」，也有人激動吶喊，「中國疫苗最安全最牛逼」、「我更相信國產疫苗」、「別挑起民族主義衝突」，其他人則不解表示，「出了問題百姓沒有懷疑的權利？」、「多一點不同的聲音，探究各種可能發生的隱患，才有利於我們有效防範，不要一有質疑聲音就口誅筆伐」。

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