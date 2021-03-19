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    武漢肺炎》新研究：中國零號病患2019年10月7日恐已存在

    研究指出，中國武漢肺炎零號病患，最早可能出現在2019年10月7日。（法新社檔案照）

    研究指出，中國武漢肺炎零號病患，最早可能出現在2019年10月7日。（法新社檔案照）

    2021/03/19 23:28

    〔即時新聞／綜合報導〕加州大學聖地牙哥分校發表在《科學》（Science）的最新研究發現，中國湖北武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的零號病患，最早可能出現在2019年10月7日，後來才在武漢華南海鮮市場發生疫情。

    根據《每日郵報》報導，研究作者佩卡爾（Jonathan Pekar）博士等人分析湖北583份早期病毒樣本，研究人員認為，這種從動物身上傳染到人類體內的病毒，其初代是1種極弱的病毒株，很快就滅絕了，但是在它消失前產生了突變種，進而傳播到武漢乃至於世界各國。

    佩卡爾指出，在這份研究的分析中，最初的病毒株若是在農村出現，它必須轉移到城市才有辦法繼續生存，在2019年11月與12月初，中國各地沒看見關於武漢肺炎的相關消息，這表明當時病毒還在湖北省建立傳播鏈，因此，零號病患與華南海鮮批發市場的距離可能較遠。

    該研究假定2019年11月17日的這株病毒株是最早被記錄到的，透過電腦模型推算，考量到傳播、檢測、症狀出現等因素，零號病患可能最早出現在該年的10月7日。

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