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    戰狼前科累累！加拿大專家警告：別用中國疫苗

    加拿大醫學專家警告，中國疫苗科學數據令人質疑，且還有許多政治因素干擾，加國不應該與中國疫苗有任何關係。（路透資料照）

    加拿大醫學專家警告，中國疫苗科學數據令人質疑，且還有許多政治因素干擾，加國不應該與中國疫苗有任何關係。（路透資料照）

    2021/03/18 07:11

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發以來，中國先是大搞口罩外交，現在又發起疫苗外交，對外贈送或販售疫苗，不過加拿大醫學專家對此敬謝不敏，並提出警告，中國疫苗科學數據令人質疑，且還有許多政治因素干擾，加國不應該與中國疫苗有任何關係。

    《自由亞洲電台》引述加拿大護理系教授邱麗蓮說法，她表示，加國去年初原本要和中國康希諾公司合作疫苗試驗，結果被擺了一道。她也想起中國去年的「口罩外交」，加拿大訂了大批口罩，結果品質有問題最後退貨，鬧出笑話，甚至連華為財務長孟晚舟都公開戴台灣製口罩，可見很多中國人也對中國製造感到不放心，因此希望加拿大政府不要和中國搞疫苗外交，「打了反而有事更糟糕」。

    加拿大疫苗學中心（CCV）主任史考特·哈爾珀林（Scott Halperin）日前也提到，去年加中已簽約要進行疫苗試驗，疫苗試驗品應該在5月底送到加拿大，但中方說出口時遇到文書作業問題，直到8月才知道是中國政府阻撓出口，疫苗已被運送到其他國家試驗，不能出口其實是刻意針對加拿大，浪費了很多時間和資源。目前加拿大已向歐美生產商訂購4億劑疫苗，相信加國政府不會選擇中國疫苗。

    此外，加拿大流行病學家瑞瓦·迪南丹（Raywat Deonandan）認為，中國疫苗的功效令人感到「困惑」，在不同地區、國家使用，數據出現很大的差異，一些研究顯示50％功效，另一些研究則稱接近90％，他警告，除非能清楚這些數據為何差距這麼大，否則加拿大不可能批准中國疫苗。

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