中國西安醫院檢驗師確診！3000餘人檢測結果曝光

中國時隔32天再現武漢肺炎本土病例，陝西省西安市第八醫院醫院的檢驗師18日確診，目前該醫院已發布對外停診通告，醫院各類人員禁止出入，相關接觸者3090人檢測結果陰性，後續採樣仍在進行中。（圖擷取自微博）

2021/03/19 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國時隔32天再現武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例，陝西省西安市第八醫院醫院的檢驗師18日確診，目前該醫院已發布對外停診通告，醫院各類人員禁止出入，相關接觸者3090人檢測結果陰性，後續採樣仍在進行中。

根據中國衛健委公告，昨（18日）0時至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例11例，包含本土病例1例（陝西），境外輸入病例10例（上海5例，廣東3例，天津1例，湖南1例）新增無症狀感染者5例（均為境外輸入），新增疑似病例1例（上海境外輸入）。

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綜合中媒報導，根據陝西省衛健委消息，昨天凌晨西安市報告1例本土確診病例，為西安市第八醫院封閉隔離病區檢驗師，主要負責隔離病區內患者的核酸採集、實驗室檢驗工作，該病例3日檢測陰性，4日進入隔離病區，17日出現頭痛、胸部CT（電腦斷層掃描）異常，經省市聯合專家會診確診，專家組初步研判，該病例為在隔離病區內意外暴露造成偶發感染。

報導提到，西安市第八醫院出現確診病例後，西安市第一時間對醫院工作人員及家屬、就診患者及其陪護人員進行核酸檢測，截至昨天晚上8點，已檢測3090人，結果全部陰性。目前西安市第八醫院已發布對外停診通告，醫院各類人員禁止出入，專家組也展開流行病學調查及溯源工作，省市疾控中心實驗室進行基因測序以找出病毒株來源，後續核酸採樣仍在進行中。

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