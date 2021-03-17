為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國「肛測」武肺真有必要？ 微生物學家揭真相

    中國當局利用「肛拭子」檢測武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），引發外國入境民眾、官員反彈。（圖翻攝自微博）

    中國當局利用「肛拭子」檢測武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），引發外國入境民眾、官員反彈。（圖翻攝自微博）

    2021/03/17 13:24

    〔即時新聞／綜合報導〕中國當局利用「肛拭子」檢測武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），引發外國入境民眾、官員反彈。即使中方指出該措施有科學依據，但一名微生物學家指出，雖該方法有一定意義，但大規模採行此類檢測方式，依據仍不夠明確。

    根據《德國之聲》報導，紐約蒙特弗爾醫療中心（Montefiore Medical Center）的微生物學家塞姆薩克（Wendy Szymczak）受訪時講解了「肛拭子」檢測的優缺點。她指出，肛測的主要優點是能在症狀出現後更長的時間內測出病毒，約是傳統鼻咽拭子的兩倍，更可能長達70天。

    塞姆薩克表示，肛測是否有用，端看患者狀況以及檢測目的，但並非所有病人都會在糞便裡排出病毒；至於為何病毒在糞便排出的時間較上呼吸道為長，塞姆薩克說目前仍無從得知。

    不過塞姆薩克強調，肛測絕不能當唯一的檢測手段，也得同時做鼻咽拭子檢測，但她認為問題就在這裡，「既作鼻咽拭子，又作肛拭子檢測是否有意義？」因為這樣就得需要更多的額外工作量以及資源，也會對旅客造成很大的不適。

    塞姆薩克也說，若感染的病患「只」在糞便中排出病毒，他們也不清楚這代表什麼，更無法知道病患是否會構成感染他人的風險。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    外媒強力報導！入境中國強制肛拭子檢測 自行採樣圖曝光
    2021/03/05 06:08

    外媒強力報導！入境中國強制肛拭子檢測 自行採樣圖曝光
    對岸「肛篩」太羞辱人 傳駐中記者向陸委會求救盼「豁免」
    2021/03/04 17:41

    對岸「肛篩」太羞辱人 傳駐中記者向陸委會求救盼「豁免」

    指間上的幸福人生 一場前所未有的奇幻旅程
    中國「肛測」惹國際反彈！ 專家稱目的為甩鍋
    2021/03/04 16:41

    中國「肛測」惹國際反彈！ 專家稱目的為甩鍋
    武漢肺炎》中國「肛測」太羞辱 日方籲北京排除日本人
    2021/03/02 00:12

    武漢肺炎》中國「肛測」太羞辱 日方籲北京排除日本人
    美國外交官怨遭「肛測」 中國外交部急回應
    2021/02/25 19:03

    美國外交官怨遭「肛測」 中國外交部急回應
    國際今日熱門
    中警構陷手段曝光！習近平女兒資料洩漏案 爆三度撤換主謀
    2021/03/16 14:55

    中警構陷手段曝光！習近平女兒資料洩漏案 爆三度撤換主謀

    宮崎駿曾是他公司後輩 日本大前輩級動畫師大塚康生89歲辭世
    2021/03/16 15:44

    宮崎駿曾是他公司後輩 日本大前輩級動畫師大塚康生89歲辭世

    女子雨棚失足墜樓喪命 同站窗外男這個動作引發聯想
    2021/03/16 16:02

    女子雨棚失足墜樓喪命 同站窗外男這個動作引發聯想

    美韓軍演遭金與正嗆聲 南韓：不會一直預測北韓可能作為
    2021/03/16 14:47

    美韓軍演遭金與正嗆聲 南韓：不會一直預測北韓可能作為

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播