中國「肛測」武肺真有必要？ 微生物學家揭真相

中國當局利用「肛拭子」檢測武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），引發外國入境民眾、官員反彈。（圖翻攝自微博）

2021/03/17 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局利用「肛拭子」檢測武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），引發外國入境民眾、官員反彈。即使中方指出該措施有科學依據，但一名微生物學家指出，雖該方法有一定意義，但大規模採行此類檢測方式，依據仍不夠明確。

根據《德國之聲》報導，紐約蒙特弗爾醫療中心（Montefiore Medical Center）的微生物學家塞姆薩克（Wendy Szymczak）受訪時講解了「肛拭子」檢測的優缺點。她指出，肛測的主要優點是能在症狀出現後更長的時間內測出病毒，約是傳統鼻咽拭子的兩倍，更可能長達70天。

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塞姆薩克表示，肛測是否有用，端看患者狀況以及檢測目的，但並非所有病人都會在糞便裡排出病毒；至於為何病毒在糞便排出的時間較上呼吸道為長，塞姆薩克說目前仍無從得知。

不過塞姆薩克強調，肛測絕不能當唯一的檢測手段，也得同時做鼻咽拭子檢測，但她認為問題就在這裡，「既作鼻咽拭子，又作肛拭子檢測是否有意義？」因為這樣就得需要更多的額外工作量以及資源，也會對旅客造成很大的不適。

塞姆薩克也說，若感染的病患「只」在糞便中排出病毒，他們也不清楚這代表什麼，更無法知道病患是否會構成感染他人的風險。

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