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    武漢肺炎》中國提議「擴大溯源」 專家：邏輯站不住腳

    梁萬年（左2）日前建議世衛擴大溯源調查範圍至全世界。圖為世衛赴中調查小組上月9日同中方在武漢舉行記者會。（路透）

    梁萬年（左2）日前建議世衛擴大溯源調查範圍至全世界。圖為世衛赴中調查小組上月9日同中方在武漢舉行記者會。（路透）

    2021/03/17 22:33

    〔即時新聞／綜合報導〕世衛組織先前派遣調查團到中國調查武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）起源，最快將於本週發表調查報告，然而中國卻在此刻建議擴大溯源調查範圍至全球。對此，有專家指中國目的是要「攪渾水」，並直言目前所有已知證據都指向中國，中國要求到其他地方尋找源頭的邏輯「站不住腳」。

    根據《美國之音》報導，在世衛即將出台赴中調查武肺源頭報告之際，中國外交部本月12日舉辦「吹風會」（非正式記者會，透過餐會等氣氛較輕鬆場合放口風、宣傳），由世衛調查團中方負責人梁萬年出面，以世衛組織和中國聯合調查小組之名義，建議繼續在「全球範圍」內尋找可能的早期病例。

    對此，總部在美國紐約的中國民運雜誌《北京之春》榮譽主編胡平表示，中方的做法就是在「攪渾水」，言下之意就是在說「疫情不是從中國傳出去的」。

    胡平引述中國病毒學家石正麗當年總結SARS疫情時曾說過「首次群聚爆發會發生在醫院」，他認為，若2019年世界其它地方有比中國武漢更早的武肺病例，醫護必然會出現大面積感染，然而這樣的情況並沒有在其他地區發生，但偏偏武漢發生了，外界當然認為武漢是最早的疫情發源地。

    位於紐約的科學機構「生物科學資源項目」創辦人和《獨立科學新聞》網站主編的病毒學家拉瑟姆（Jonathan Latham）則直言，所有證據都顯示病毒來自中國，就公開可獲得的數據來看，到國外尋找源頭的邏輯根本站不住腳。

    此外，香港《南華早報》則引述學者分析，認為12日的吹風會是要試圖減低西方對中國的「誤解」。

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