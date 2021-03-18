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    聯合國最新研究：武肺可能變季節性疾病 防疫不可掉以輕心

    聯合國世界氣象組織專家發布報告指出，未來武漢肺炎很有可能成為「季節性疾病」，不可掉以輕心。（美聯社）

    聯合國世界氣象組織專家發布報告指出，未來武漢肺炎很有可能成為「季節性疾病」，不可掉以輕心。（美聯社）

    2021/03/18 17:17

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）已在全球造成1.2億人確診，268萬人死亡，徹底改變人類的生活模式，今日聯合國最新的研究聲明指出，武漢肺炎未來可能成為「季節性疾病」，呼籲各國仍須戰戰兢兢防疫。

    綜合外媒報導，根據聯合國旗下的世界氣象組織（WMO）所發布的研究報告指出，防止武漢肺炎擴散的主因，主要是受到戴口罩、旅遊禁令和禁止多人群聚的防疫措施，而不是受到氣候影響，因此專家小組提醒，武肺未來可能會變季節性疾病，不能因氣候變化作為調整防疫措施的標準。

    報導提到，根據研究模型推測，武漢肺炎將很有可能演變成季節性疾病，如果該病持續流行數年，將可證明專家的推測正確。參與研究的美國約翰霍普金斯大學地科系教授柴契克（Ben Zaitchik）也說，目前溫帶地區及溫暖季節感染率都有上升趨勢。

    報導指出，該份研究報告是由16位全球醫學及公衛專家所共同發布，主要研究的是氣候及空氣品質對武肺擴散的潛在影響，專家認為呼吸道感染通常是季節性的，尤其是流感高峰的秋冬期間，還有在溫帶氣候下，由武肺所引起的感冒。

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