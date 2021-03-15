中17億樂透人生翻轉 沒想到開車撞死老婦人 判決結果出爐了

英國男設計師托普漢（圖右）於2012年成為17億樂透得主，未料在2019年駕車時分神撞死老嫗，如今法院判決他16週的緩刑，逃過牢獄之災。（歐新社）

2021/03/15 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕英國男設計師托普漢（Matt Topham）於2012年中了4500萬英鎊（約17億新台幣）的樂透後人生翻轉，未料他在2019年時駕車時發生車禍，導致一死一重傷的悲劇，如今法院判決托普漢16週的緩刑，不用入獄，並吊銷駕照1年。

綜合外媒報導，托普漢於2012年中了歐洲百萬富翁樂透（EuroMillions）4500萬英鎊（約17億新台幣）的獎金後，就開始豪奢度日，未料他於2019年耶誕節時，拜訪親戚途中撞上羅德尼（Rodney Regler）夫婦駕駛的自小客車，導致駕駛重傷，高齡75歲的妻子瑪莉（Mary Regler）則不幸身亡。

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報導指出，托普漢在法庭上陳述，駕車時兒子因玩具熊掉在車上而尖叫，導致他「視線離開道路一秒」去撿拾玩具熊，最後不幸釀禍，雖他深感歉疚，但倖存的羅德尼仍無法原諒托普漢對他家庭造成的傷害，因為愛妻已和他天人永隔。

報導提到，檢查官指出，托普漢應靠邊停車來撿拾玩具熊，而非「邊開邊撿」，最後法院判處托普漢16週的有期徒刑，緩刑2年，雖不用入獄，但駕照被吊銷1年，並在接下來的3個月需配戴電子追蹤器，且只能在早上到晚上7點這段時間內出門。

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