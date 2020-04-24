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隔離在家太無聊！他上網買樂透 獨得21億元頭獎

英國1名男子隔離在家，上網買樂透，中了英鎊5800多萬元的頭獎。（彭博）

英國1名男子隔離在家，上網買樂透，中了英鎊5800多萬元的頭獎。（彭博）

2020-04-24 20:34:21

〔即時新聞／綜合報導〕英國因應武漢肺炎疫情，實施政策讓民眾避免不必要的外出，1名英國男子因隔離期間太無聊，上網購買樂透，沒想到獨得5800萬英鎊頭獎，相當於台幣21億元。

根據《每日郵報》報導，英國1名單親爸爸萊恩·霍伊爾（Ryan Hoyle）有1名11歲女兒，與妻子離婚後分居，住在曼徹斯特 （Greater Manchester）羅奇代爾市（Rochdale），他是1名木工，平時會在實體店面購買「國家樂透」（The National Lottery），但因配合政府防疫政策，他待在家中隔離，也改在網路上購買樂透。

萊恩·霍伊爾本週收到1封電子郵件，通知他在上週五（17）日購買的樂透中了頭獎，可獨得英鎊5836萬6487元，約為台幣21億6731萬2740元，他在確認自己中獎後頓時腦袋一片空白，還是不敢置信，連忙開車跑去找父母，隔著窗戶拜託父母替他確認是否中獎。

霍伊爾說，他暫時還想不到這筆獎金的用途，因此會先完成手邊工作再說，但可以確定的是，自己的雙親可以因此提早退休，母親更換髖關節手術的費用也有著落，霍伊爾想要在疫情結束之後，帶著11歲的女兒前往美國佛州的迪士尼樂園，說不定還會買支iPhone 11給女兒。

英國「國家樂透」推特影音

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