隔離在家太無聊！他上網買樂透 獨得21億元頭獎

2020-04-24 20:34:21

〔即時新聞/綜合報導〕英國因應武漢肺炎疫情,實施政策讓民眾避免不必要的外出,1名英國男子因隔離期間太無聊,上網購買樂透,沒想到獨得5800萬英鎊頭獎,相當於台幣21億元。

根據《每日郵報》報導,英國1名單親爸爸萊恩·霍伊爾(Ryan Hoyle)有1名11歲女兒,與妻子離婚後分居,住在曼徹斯特 (Greater Manchester)羅奇代爾市(Rochdale),他是1名木工,平時會在實體店面購買「國家樂透」(The National Lottery),但因配合政府防疫政策,他待在家中隔離,也改在網路上購買樂透。

請繼續往下閱讀...

萊恩·霍伊爾本週收到1封電子郵件,通知他在上週五(17)日購買的樂透中了頭獎,可獨得英鎊5836萬6487元,約為台幣21億6731萬2740元,他在確認自己中獎後頓時腦袋一片空白,還是不敢置信,連忙開車跑去找父母,隔著窗戶拜託父母替他確認是否中獎。

霍伊爾說,他暫時還想不到這筆獎金的用途,因此會先完成手邊工作再說,但可以確定的是,自己的雙親可以因此提早退休,母親更換髖關節手術的費用也有著落,霍伊爾想要在疫情結束之後,帶著11歲的女兒前往美國佛州的迪士尼樂園,說不定還會買支iPhone 11給女兒。

Ryan’s reaction to winning £58M on #EuroMillions is incredible! ????

Rules apply#NationalLottery #Jackpot pic.twitter.com/xzeayt6Bkm