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    反對中國片面改變現狀 美日印澳「四方安全對話」登場

    美國總統拜登（左一）12日與日本首相菅義偉、印度總理莫迪、澳洲總理莫里森（螢幕左至右）舉行「四方安全對話」首次領袖峰會。（彭博）

    美國總統拜登（左一）12日與日本首相菅義偉、印度總理莫迪、澳洲總理莫里森（螢幕左至右）舉行「四方安全對話」首次領袖峰會。（彭博）

    2021/03/13 00:27

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」（Quad），在台灣時間12日晚間9點半舉行2007年成立以來首次領袖峰會，為年底實體會議打下基礎。在90分鐘間，4國領袖暢談印度─太平洋地區的安全挑戰、一致反對中國片面改變現狀，也討論武漢肺炎疫情、新興科技、供應鏈和氣候變遷等重大議題。雖然4國都避免直接提及中國，但普遍認為這是美國總統拜登「團結友邦抗中」的重大進展。

    4國領袖率先表明Quad未來在印太地區的角色。美國總統拜登指出，自由、開放的印太地區對4國的未來非常重要，美方將與盟邦合作維護地區穩定，Quad將是印太國家合作的重要組織，可帶來實際的解決辦法及具體成果，「我們正在重新檢視承諾，確保印太地區仍遵從國際法律，並免於脅迫。」4國領袖也同意，年底前舉行面對面直接會談。

    印度總理莫迪表示，4國擁有共同民主價值，Quad已經成熟，將成「印太地區穩定的支柱」。日本首相菅義偉強調，希望4國「大力邁進」，實現印太地區的自由、開放，並對區域和平、穩定和繁榮做出顯著貢獻，包括克服武漢肺炎疫情。澳洲總理莫里森則說，Quad帶來印太地區的新曙光，彰顯全新合作等級。

    4國領袖表示，將在打擊武漢肺炎上分工合作，由美、日出資贊助印度藥廠，生產美國嬌生（J&J）和諾瓦瓦克斯（Novavax）等藥廠研發的疫苗，並由澳洲負責運送，以2022年前產製10億劑為目標，盼藉此解決東南亞地區疫苗缺乏的問題；此舉顯然旨在遏阻企圖透過「疫苗」外交擴大影響力的中國。拜登強調，美方正在籌組具野心的新夥伴關係，有助於疫苗生產，並強化接種作業，造福整個印太地區。

    日相菅義偉表示，4國共同對中國片面改變現狀的行為表達反對，並同意對此展開合作。

    另外，《日經亞洲評論》報導，鑑於中國身為全球稀土藏量和產量第一大國，4國有意降低在稀土上對中國的依賴，將聯手重組稀土供應鏈，並研發低成本、低放射性廢料排放的稀土精煉技術，也打算開放公家金融機構為相關企業提供貸款。

    4國也將起草相關國際規則，由國際能源總署（IEA）制定規則，阻止中國的稀土出口管制措施。據了解，中國去年的稀土產量佔世界總量6成，美國為16％，澳、印分別僅7％和1％。

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