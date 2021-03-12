美學者：「四方安全對話」共抗中 可在4大領域居要角

美國總統拜登（左）、國務卿布林肯（右）12日在白宮出席「四方安全對話」領袖視訊會議。（歐新社）

2021/03/12 23:23

〔編譯管淑平／綜合報導〕「四方安全對話」成員國領袖首次會議，受到外界高度關注；部分看法認為，這個非正式戰略論壇具有抗衡中國與日俱增的影響力和在亞太咄咄逼人行徑的潛力；美國智庫史丹福大學胡佛研究所學者投書「外交政策」期刊，認為「四方安全對話」未來可在4方面扮演重要角色。

美國前國防部長馬提斯（James Mattis）、國防部主管南亞與東南亞事務前副助理部長費爾特（Joseph Felter）、學者歐斯林（Michael Auslin）在10日刊登的這篇聯名投書指出，「四方安全對話」是挺身對抗中國的最好希望，能在反制北京的「強權即是公理」外交政策上扮演重要角色，而美國總統拜登在亞洲的最重要工作，就是讓此機制發揮作用，但是這有賴於建立在共同目標和價值的一套議程。

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文中指出，「四方」真正的考驗在於如何能確實有效協助鞏固法治、穩定亞洲，對此，四國特別在4大領域上能夠合作：一是海洋安全，這四國的海軍實力應可在強化區域海洋安全合作上發揮領導作用，日本、印度、澳洲可提供實質資源，協助美軍抗衡中國海軍艦隊的擴張。

二是供應鏈安全，「四方」四國是全球數一數二的經濟體和重要貿易國，中國在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）期間干擾美國企業在中國生產之醫藥、防護裝備輸出，即凸顯降低對中國原物料供應依賴性的重要，這四國擁有的工業和製造基礎，是可用於終結中國這方面影響力的籌碼。

三是科技領域，四國攜手維持在新興科技，以及資訊技術、太空等新衝突和競爭領域的技術優勢，至為重要，包括停止仰賴可能帶來安全風險的中國軟、硬體，確保未來經濟與軍事競爭力。

四是外交，日本、印度和澳洲現在在印太地區的影響力與往來密切度，更甚於目前的美國，這三國可強化各自與亞洲不同國家的外交關係，與美國目前的「輻射式」聯盟體系，以及東南亞國協（ASEAN）、亞太經濟合作會議（APEC）等多邊組織互補。

美國有線電視新聞網（CNN）12日報導，智庫「蘭德公司」高級分析家何天睦（Timothy Heath）指出，「該區域許多國家，尤其是東南亞國家，會歡迎四方安全對話成員更緊密合作，抗衡中國的力量」，不過，在設法遏制中國的同時，也要預期北京會報復，「很可能加劇與中國的緊張，包括對印度、澳洲和日本的經濟報復」。

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