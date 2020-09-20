為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    聯合抗中凝聚共識 傳日美印澳10月將召開「四方安全對話」

    美國、日本、澳洲以及印度所組成「四方安全對話」，有消息傳出將在今年10月於東京召開第2次外長級會談，預料會談焦點會集中在中國西太平洋擴張的行為。（圖擷取自維基）

    美國、日本、澳洲以及印度所組成「四方安全對話」，有消息傳出將在今年10月於東京召開第2次外長級會談，預料會談焦點會集中在中國西太平洋擴張的行為。（圖擷取自維基）

    2020/09/20 19:34

    〔即時新聞／綜合報導〕美國、日本、澳洲以及印度所組成「四方安全對話」（Quadrilateral Security Dialogue，簡稱Quad），有消息傳出將在今年10月於東京召開第2次外長級會談，預料會談焦點會集中在中國西太平洋擴張的行為，另外日本新任首相菅義偉可能會見美、澳、印等三國外長，也是他上任以來首次會見外國部長級官員。

    綜合外媒報導，有消息人士指出，美國國務卿龐皮歐、澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）、印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）與東道主日本外務大臣茂木敏充10月將在東京聚首進行會談，預料會議重點將聚焦在遏止中國在印度-太平洋地區日益膨脹的野心。

    另外，日方官員也計畫讓新上任的日本首相菅義偉與這3國外長會面，如果成行，將是菅義偉上任以來首次會見外國部長級官員；日本官員表示，四國外長預計透過這場會議，重申印太地區維持自由開放的重要性，並就應對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情及中國問題進行交流。

    第一次「四方安全對話」在2019年9月紐約舉行，當時4國外長在聯合國大會召開期間進行會議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》遏止中國擴張！ 美日澳韓在關島聯合軍演
    2020/09/12 21:52

    軍情動態》遏止中國擴張！ 美日澳韓在關島聯合軍演
    日印簽署協定 美澳日印軍事後勤支援同盟成軍
    2020/09/11 08:15

    日印簽署協定 美澳日印軍事後勤支援同盟成軍

    江翠這案奇貨可居 企業霸主搶收藏
    阻中併吞南海 美國計畫與印度、澳洲、日本舉行四方對話
    2020/08/30 20:18

    阻中併吞南海 美國計畫與印度、澳洲、日本舉行四方對話
    怒了！印媒刊文提「台灣戰略」 美日印澳讓中國腹背受敵
    2020/08/03 00:22

    怒了！印媒刊文提「台灣戰略」 美日印澳讓中國腹背受敵

    連假搭客運好處多 三大優惠一次看！
    國際今日熱門
    被踢出族譜？ 川普中國政策推手反擊：鬧劇在其荒謬的重壓下瓦解
    2020/09/20 10:40

    被踢出族譜？ 川普中國政策推手反擊：鬧劇在其荒謬的重壓下瓦解

    武漢肺炎》疫情衝擊義大利 葡萄酒業者轉戰網路
    2020/09/20 00:21

    武漢肺炎》疫情衝擊義大利 葡萄酒業者轉戰網路

    神隱少女爸爸吃「肉圓」變成豬？ 謎團終於揭曉了
    2020/09/19 22:21

    神隱少女爸爸吃「肉圓」變成豬？ 謎團終於揭曉了

    恐怖情人！女友悔婚 男竟衝到家裡亂刀刺死她
    2020/09/20 00:38

    恐怖情人！女友悔婚 男竟衝到家裡亂刀刺死她

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播