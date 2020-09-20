聯合抗中凝聚共識 傳日美印澳10月將召開「四方安全對話」

美國、日本、澳洲以及印度所組成「四方安全對話」，有消息傳出將在今年10月於東京召開第2次外長級會談，預料會談焦點會集中在中國西太平洋擴張的行為。（圖擷取自維基）

2020/09/20 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國、日本、澳洲以及印度所組成「四方安全對話」（Quadrilateral Security Dialogue，簡稱Quad），有消息傳出將在今年10月於東京召開第2次外長級會談，預料會談焦點會集中在中國西太平洋擴張的行為，另外日本新任首相菅義偉可能會見美、澳、印等三國外長，也是他上任以來首次會見外國部長級官員。

綜合外媒報導，有消息人士指出，美國國務卿龐皮歐、澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）、印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）與東道主日本外務大臣茂木敏充10月將在東京聚首進行會談，預料會議重點將聚焦在遏止中國在印度-太平洋地區日益膨脹的野心。

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另外，日方官員也計畫讓新上任的日本首相菅義偉與這3國外長會面，如果成行，將是菅義偉上任以來首次會見外國部長級官員；日本官員表示，四國外長預計透過這場會議，重申印太地區維持自由開放的重要性，並就應對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情及中國問題進行交流。

第一次「四方安全對話」在2019年9月紐約舉行，當時4國外長在聯合國大會召開期間進行會議。

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