拜登展現對盟邦重視 美日澳印12日將舉行四方領袖線上峰會

拜登將在12日參加美日印澳四方領袖線上峰會。（法新社）

2021/03/10 08:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮於美國時間週二宣布，拜登將在週五（12日）與日本、印度及澳洲領導人參與四方領袖線上峰會，藉此應對中國日漸增長的軍事及經濟實力。

根據《路透》報導，美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）指出，四方領袖峰會顯示拜登對印度太平洋地區的盟友及合作夥伴的重視，峰會中討論一系列國際問題，包括疫情威脅、經紀合作以及氣候危機等議題。一名高級政府官員指出，此次四方領袖峰會釋出一個強烈信號，未來的目標變是將四方領袖峰會作為印太地區常規外交的新功能，而此次峰會將持續約兩小時，並且替未來的會面打下基礎。

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印度外交部說，與會領袖將討論共同利益的地區和全球問題，並朝向自由、開放且包容的印太地區的實際合作領域交換意見。印度也敦促日美澳投資印度的疫苗生產，希望能藉此應對中國逐漸擴大的「疫苗外交」。

自拜登1月上任以來，持續與世界各國進行外交會談，在週五的四方領袖峰會結束後，國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）將訪問日本及韓國，而兩人的訪問也將是拜登政府國防外交高層首度訪問亞洲盟國。

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