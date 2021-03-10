為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    拜登展現對盟邦重視 美日澳印12日將舉行四方領袖線上峰會

    拜登將在12日參加美日印澳四方領袖線上峰會。（法新社）

    拜登將在12日參加美日印澳四方領袖線上峰會。（法新社）

    2021/03/10 08:57

    〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮於美國時間週二宣布，拜登將在週五（12日）與日本、印度及澳洲領導人參與四方領袖線上峰會，藉此應對中國日漸增長的軍事及經濟實力。

    根據《路透》報導，美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）指出，四方領袖峰會顯示拜登對印度太平洋地區的盟友及合作夥伴的重視，峰會中討論一系列國際問題，包括疫情威脅、經紀合作以及氣候危機等議題。一名高級政府官員指出，此次四方領袖峰會釋出一個強烈信號，未來的目標變是將四方領袖峰會作為印太地區常規外交的新功能，而此次峰會將持續約兩小時，並且替未來的會面打下基礎。

    印度外交部說，與會領袖將討論共同利益的地區和全球問題，並朝向自由、開放且包容的印太地區的實際合作領域交換意見。印度也敦促日美澳投資印度的疫苗生產，希望能藉此應對中國逐漸擴大的「疫苗外交」。

    自拜登1月上任以來，持續與世界各國進行外交會談，在週五的四方領袖峰會結束後，國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）將訪問日本及韓國，而兩人的訪問也將是拜登政府國防外交高層首度訪問亞洲盟國。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    專家籲拜登：推展自願者聯盟 極小化中國對台影響力
    2021/03/10 08:05

    專家籲拜登：推展自願者聯盟 極小化中國對台影響力
    拜登行政命令被轟違憲！12州總檢察長聯合起訴
    2021/03/10 06:14

    拜登行政命令被轟違憲！12州總檢察長聯合起訴

    頸椎病來得早又難好！醫：穩定頸椎才治本
    前兆浮現！柯林頓顧問：拜登恐將被援引憲法免職
    2021/03/10 02:04

    前兆浮現！柯林頓顧問：拜登恐將被援引憲法免職
    打破美軍「玻璃天花板」！ 拜登提名2女將 掌兩大作戰司令部
    2021/03/09 17:29

    打破美軍「玻璃天花板」！ 拜登提名2女將 掌兩大作戰司令部

    鹿茸－守護全家人的健康就靠它
    「三井壽」釀酒公司清酒 英文拼音與「拜登」相同在美熱銷
    2021/03/09 15:56

    「三井壽」釀酒公司清酒 英文拼音與「拜登」相同在美熱銷
    國際今日熱門
    大外宣吃癟！中國環球電視網違反新聞規範被英開罰近900萬
    2021/03/09 12:00

    大外宣吃癟！中國環球電視網違反新聞規範被英開罰近900萬

    不評論哈利梅根專訪內容 英首相強森僅說：敬佩女王
    2021/03/09 11:04

    不評論哈利梅根專訪內容 英首相強森僅說：敬佩女王

    不用猜人選了？ CNN：習近平接班人是「他」
    2021/03/09 10:48

    不用猜人選了？ CNN：習近平接班人是「他」

    全亞洲第3！ 教廷認證南韓海美殉教地為「國際聖地」
    2021/03/09 12:47

    全亞洲第3！ 教廷認證南韓海美殉教地為「國際聖地」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播