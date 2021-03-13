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    四方安全對話登場 拜登籲捍衛印太自由開放

    美國總統拜登（左）今天與澳洲、印度和日本領導人進行會談，他強調，這4國對拜登對抗中國與日俱增的軍事和經濟實力至關重要。（法新社）

    美國總統拜登（左）今天與澳洲、印度和日本領導人進行會談，他強調，這4國對拜登對抗中國與日俱增的軍事和經濟實力至關重要。（法新社）

    2021/03/13 00:15

    〔中央社〕美國總統拜登今天與澳洲、印度和日本領導人進行會談，他指出，自由開放的印太地區是維繫4國前途所不可或缺。這4國對拜登對抗中國與日俱增的軍事和經濟實力至關重要。

    白宮表示，名為四方安全對話（Quad）的這項線上會談，首次在領袖層級上進行，顯示拜登對印太地區的重視，也顯示會談焦點在於抗疫以及就經濟成長和氣候危機進行合作之道。

    拜登在白宮參與會談，他說，「一個自由開放的印太地區是我們每一國前途所不能或缺，美國致力於和各位、我們的夥伴以及我們所有區域盟邦合作，以實現穩定」。

    日本首相菅義偉說，他希望4國「大力邁進，以實現印太地區的自由開放，並為區域和平、穩定和繁榮作出明顯的貢獻，包括克服新型冠狀病毒疫情」。

    印度和澳洲領導人也強調區域安全合作的重要性，而此一合作已透過先前層級較低的四方對話獲得強化。

    今天出席四方安全會談的除了拜登、日本首相菅義偉、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、印度總理莫迪（Narendra Modi）外，美方的參與者還有副總統賀錦麗（Kamala Harris）、國務卿布林肯（Tony Blinken）、白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan ）、白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）、白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）與白宮南亞事務資深主任古哈（Sumona Guha）。（編輯：周永捷）

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