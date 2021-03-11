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    反制中國全球經濟影響力 美民主黨參院議員推法案

    圖為10日在華府的美國國會大廈，聯邦參議院多數黨（民主黨）領袖舒默（左）針對當天通過的1.9兆美元紓困案致詞。聯邦眾議院議長裴洛西（右）戴口罩站在一旁。（彭博）

    圖為10日在華府的美國國會大廈，聯邦參議院多數黨（民主黨）領袖舒默（左）針對當天通過的1.9兆美元紓困案致詞。聯邦眾議院議長裴洛西（右）戴口罩站在一旁。（彭博）

    2021/03/11 21:10

    〔編譯茅毅／綜合報導〕華盛頓郵報10日報導，斥資近2兆美元的新型冠狀肺炎疫情紓困案甫於當天通過，美國國會已醞釀推出總統拜登1月就任以來的第2項重大法案，旨在反制中國在全球越來越大的經濟影響力。該法案由聯邦參議院多數黨（民主黨）領袖舒默（Charles E. Schumer）主推，提議強化美國的製造業和供應鏈等措施。

    華郵報導認為，和前述紓困案表決時，民主黨與共和黨間贊成、反對的壁壘分明不同。許多共和黨聯邦參議員至今在一連串美國針對中國的相關措施上，均和民主黨同僚聯手。從扶持美國半導體的生產、挹注數十億美元投資美國製造業公司及樞紐，到在全美建置第5代行動通訊技術（5G）網絡。舒默已表明，該計畫中的法案將納入這些問題的解決方案。

    目前還不清楚白宮或民主黨國會黨團對該包裹式法案的支持力道。舒默此前表明，他想要在「今年春季」時，讓該案準備就緒。5名匿名國會官員透露，民主黨在幾個重要的委員會正加緊設法使該案於4月時，做好進行表決的準備。

    右傾團體「美國行動論壇」（American Action Forum）主席、國會預算辦公室（ＣＢＯ）前主任荷茲─艾金（Douglas Holtz-Eakin）亦認為，在你能夠想到的幾乎任何政策中，最可能獲民主黨與共和黨共同支持的，就是針對中國的法案。

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