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    不用猜人選了？ CNN：習近平接班人是「他」

    中共領導人習近平。（法新社）

    中共領導人習近平。（法新社）

    2021/03/09 10:48

    〔即時新聞／綜合報導〕中共領導人習近平的接班人會是誰？日前親中港媒發出觀察文，釋出風向球，更又提及許久未提起的重慶市黨委書記陳敏爾，不過《CNN》引述多名專家看法，認為習近平接班人比以往任何時刻都更加明確，那就是習近平他自己。

    近日正逢中共召開兩會，習近平接班人議題又因媒體報導浮上檯面，不過旅英學者、倫敦大學亞非學院（SOAS University of London）中國專家曾銳生接受美媒《CNN》訪問時指出，疫情爆發至今，習近平向黨和批評人士表明，即使是疫病大流行也不會影響他，而習近平正在試圖讓自己地位接近中共創始人毛澤東。

    《CNN》報導稱「習近平的訊號很明確，便是不會再忍受不同的聲音了」，指出習近平在疫情爆發後，某一刻在權力的掌控上，曾經是近年來最脆弱的，但疫情減弱後，中共當局便舉措讓批評者保持沉默，包含調查中國北京清華大學前教授許章潤，以及將曾諷習為「小丑」的前中國華遠集團董事長任志強判刑入獄。

    習近平的表定任期是到2022年11月結束，但2018年的兩會上，中國修憲廢除了國家主席任期限制。曾銳生認為，這次可以比以往都更明確得知「習近平的繼任者是誰」，那就是習近平自己，除非發生預期之外的特殊事件，例如巨大的災難或是習近平去世，否則習近平都會連任第三屆。

    澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」資深研究員麥葛瑞格（Richard McGregor）分析稱，習近平只透過「拒絕指定接班人」，便扼殺有意競爭領導者的野心；他指出，如今話題反而轉移到習近平是否會在2022年11月的黨代會上任命2027年的可能接班人，而若沒有潛在接班人，那可能代表習近平計畫連任第四屆，或更久。

    美中關係觀察家利明璋（Bill Bishop）則認為，這次中國兩會中批准的長期氣候、發展規劃，都延續至2025年、2035年，也表明習近平已經將眼界放至多年後，看見了自己的執政時間還有多長；他認為，中共2月發起的黨史研究活動，要將習近平鞏固在中共歷史上的地位，並試圖將其提升到和毛澤東平起平坐。

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