習近平接班人？陳敏爾挨譏「扶不起的阿斗」

中國重慶市委書記陳敏爾。（圖擷取自網路）

2021/03/07 09:04

〔即時新聞／綜合報導〕中共政協、人大兩會正在北京召開，在這場年度大戲結束後，被預期將會一場各地一把手的人事調整，其中，盛傳中習近平接班人的重慶市委書記陳敏爾也可能在調整名單之列，不過，他曾主政的貴州、及現政的重慶，都老出紕漏，被譏為「扶不起的阿斗」。

綜合媒體報導，習近平接班人說法，在2018年底中共修改黨章廢任期制之後，已經成了「敏感詞」，不過，據外界觀察，之前被點名的第六代接班人前重慶市委書記孫政才下獄後，被排除了接班人之位，另位被點名的現任國務院副總理胡春華，則低調行事，在外界討論接班人時，也被降低可能性。

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反而是習近平一直親信的陳敏爾及上海市委書記李強，則一再被提及，不過，陳敏爾屢出紕漏，主政貴州時，被算出留下逾400億人民幣爛尾樓、及大筆財政斥字的爛攤子，到了重慶，財政問題依舊是他難題，近日，陳敏爾一再重批前重慶副市長、市公安局前黨委書記、局長鄧恢林等人，被疑是要提醒習近平，他在肅清薄熙來餘毒上有功。

但是，《看中國》則直接批判，陳敏爾在經濟工作上沒什麼亮眼成績，「有點像扶不起的阿斗」，若是習近平強力提攜拉他進二十大中央政治局，最好的出路是王滬寧接管宣傳，而中央政治局常委王滬寧若留任，全國政協主席則是好位置。

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