變態！涉洩漏習近平女兒個資 他遭中國警察燒私處、拍裸照

中國境外網站「支那維基」洩漏習近平女兒習明澤身分。（圖取自支那維基頁面）

2021/03/06 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕中共領導人習近平及其女兒習明澤身分遭洩漏，被控犯案的24名中國青年遭當局逮捕，20歲維護員牛騰宇被指為主謀，遭重判14年；先前他曾爆料被茂南網警實施非人道酷刑，近日他再爆料遭辦案警察燒私處、拍裸照，情節離譜，讓牛騰宇母親一聽直接暈倒在地。

根據《自由亞洲電台》報導，24名中國年輕人先前被控透過「支那維基」網站洩露習近平女兒習明澤、習近平姊夫鄧家貴的個人資料，隨後遭廣東省茂名市茂南區法院重判；其中年僅20歲的牛騰宇被控為主謀，遭重判14年。

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牛騰宇曾向律師包龍軍等人爆料，自己被茂南網警大隊長楊觀耀等辦案人員實施非人道酷刑，例如用棉花、紗布將手銬纏住，並將其銬上吊起後毆打，欲逼迫其認罪。

近日包龍軍和牛騰宇會面時，再度得知一名陳姓警察，曾在2020年初侮辱牛騰宇，除了吊掛脫光，還以打火機燒其私處，甚至是注射生理鹽水，最後牛騰宇被拍下9張裸照；包龍軍透露，這名警察30幾歲，還有名女兒，卻做出如此舉動，相當惡劣。

包龍軍強調，目前已經向廣東茂名中級法院提交代理手續並要求閱卷，但院方並未提供所有卷宗查閱，為此律師群將會繼續做出要求，盼能獲知更多細節，包含施刑人士的名字，除此之外，他們也會針對相關違法行為提告。

牛騰宇母親則是斥責中國警方沒有人性，而當她聽見牛騰宇遭受如此酷刑那刻，更是暈倒在地。

目前已有海外中國年輕人以「關注24名受冤者的海外青年」為名，連署致信習近平女兒習明澤，盼其能從基於良知、法律事實，站出來說明；而若她權利受到侵犯（資料被外洩），也能透過正常法律程序聲張，並非利用如此手段。

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