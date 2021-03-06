為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    變態！涉洩漏習近平女兒個資 他遭中國警察燒私處、拍裸照

    中國境外網站「支那維基」洩漏習近平女兒習明澤身分。（圖取自支那維基頁面）

    中國境外網站「支那維基」洩漏習近平女兒習明澤身分。（圖取自支那維基頁面）

    2021/03/06 15:23

    〔即時新聞／綜合報導〕中共領導人習近平及其女兒習明澤身分遭洩漏，被控犯案的24名中國青年遭當局逮捕，20歲維護員牛騰宇被指為主謀，遭重判14年；先前他曾爆料被茂南網警實施非人道酷刑，近日他再爆料遭辦案警察燒私處、拍裸照，情節離譜，讓牛騰宇母親一聽直接暈倒在地。

    根據《自由亞洲電台》報導，24名中國年輕人先前被控透過「支那維基」網站洩露習近平女兒習明澤、習近平姊夫鄧家貴的個人資料，隨後遭廣東省茂名市茂南區法院重判；其中年僅20歲的牛騰宇被控為主謀，遭重判14年。

    牛騰宇曾向律師包龍軍等人爆料，自己被茂南網警大隊長楊觀耀等辦案人員實施非人道酷刑，例如用棉花、紗布將手銬纏住，並將其銬上吊起後毆打，欲逼迫其認罪。

    近日包龍軍和牛騰宇會面時，再度得知一名陳姓警察，曾在2020年初侮辱牛騰宇，除了吊掛脫光，還以打火機燒其私處，甚至是注射生理鹽水，最後牛騰宇被拍下9張裸照；包龍軍透露，這名警察30幾歲，還有名女兒，卻做出如此舉動，相當惡劣。

    包龍軍強調，目前已經向廣東茂名中級法院提交代理手續並要求閱卷，但院方並未提供所有卷宗查閱，為此律師群將會繼續做出要求，盼能獲知更多細節，包含施刑人士的名字，除此之外，他們也會針對相關違法行為提告。

    牛騰宇母親則是斥責中國警方沒有人性，而當她聽見牛騰宇遭受如此酷刑那刻，更是暈倒在地。

    目前已有海外中國年輕人以「關注24名受冤者的海外青年」為名，連署致信習近平女兒習明澤，盼其能從基於良知、法律事實，站出來說明；而若她權利受到侵犯（資料被外洩），也能透過正常法律程序聲張，並非利用如此手段。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國網友笑了！習近平盯講稿3秒 突皺眉脫口「撒胡椒麵」
    2021/02/26 10:15

    中國網友笑了！習近平盯講稿3秒 突皺眉脫口「撒胡椒麵」
    中國警察販賣習近平與女兒個資 知情人士曝已被私下處理
    2021/02/25 10:44

    中國警察販賣習近平與女兒個資 知情人士曝已被私下處理

    投信投顧公會三管齊下 活絡資本市場
    「洩漏習近平女兒資料」案情緊張 傳紀委人員進入看守所搜索
    2021/02/24 12:56

    「洩漏習近平女兒資料」案情緊張 傳紀委人員進入看守所搜索
    「洩漏習近平女兒資料」被重判 他爆遭中共殘忍酷刑逼認罪
    2021/02/02 10:27

    「洩漏習近平女兒資料」被重判 他爆遭中共殘忍酷刑逼認罪

    全國電子女王節 家電最低７折起
    「支那維基」洩漏習近平女兒資料 「主謀」重判14年
    2021/01/28 06:12

    「支那維基」洩漏習近平女兒資料 「主謀」重判14年
    國際今日熱門
    武漢肺炎》進口疫苗遭歐盟擋路 澳洲：失望沮喪
    2021/03/05 19:48

    武漢肺炎》進口疫苗遭歐盟擋路 澳洲：失望沮喪

    注射凡士林變大肌肌！ 俄羅斯卜派決定開刀擺脫惡夢
    2021/03/05 20:21

    注射凡士林變大肌肌！ 俄羅斯卜派決定開刀擺脫惡夢

    中國國防預算使用率100％ 專家：軍費支出不透明
    2021/03/05 19:16

    中國國防預算使用率100％ 專家：軍費支出不透明

    網紅進藍可兒疑案酒店探險 詭異事件頻傳
    2021/03/05 21:38

    網紅進藍可兒疑案酒店探險 詭異事件頻傳

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播