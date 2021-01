英國民眾跨年夜群聚醫院外不戴口罩 抗議叫囂武肺是場騙局！

2021/01/03 19:41

〔即時新聞/綜合報導〕全球武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情加劇,尤其英國更在去年末爆出變種病毒,引發世界恐慌。即便如此,英國國內竟還有人認為武肺是場騙局,還揪眾到醫院外不戴口罩抗議,讓在前線辛苦捍衛防線的醫護人員看了既無言且難過。一位華人醫生將這幅荒謬景象拍下分享到推特,引起熱議。

倫敦聖湯馬斯醫院(St Thomas’ Hospital)一名來自香港的醫生李博傑(Matthew Lee)在元旦這天於推特上傳影片,表示自己在跨年那晚值班,下班時就看到一大群沒有戴口罩的人在院外群聚,當中還看到不少酒醉的人,叫囂著「武漢肺炎是場騙局」,讓李博傑看了直搖頭。

李博傑坦言這樣的景象讓他的確相當反感,但更多的是難過的情緒,「醫院裡有幾百人患病甚至瀕死,這些人為什麼還沒意識到這次疫情大流行的嚴重性?」李博傑語重心長表示,希望人們能夠看到當前慘重的確診及死亡數字,以及看到前線醫護人員的犧牲付出,痛批「這些人的無知正在傷害其他人」。

李博傑的影片造成廣大迴響,截至今傍晚6點半,影片觀看次數已達468萬次。根據Google統計資料顯示,截至今晚7點,英國累積確診259萬9789例,7萬4570人死亡。

Worked the late A&E SHO shift on NYE and came out to this. Hundreds of maskless, drunk people in huge groups shouting "Covid is a hoax", literally outside the building where hundreds are sick and dying. Why do people still not realise the seriousness of this pandemic? pic.twitter.com/KTkCtNf62A