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    英國民眾跨年夜群聚醫院外不戴口罩 抗議叫囂武肺是場騙局！

    一群不戴口罩的英國民眾在跨年夜群聚在倫敦聖湯馬斯醫院外抗議，稱武肺是場騙局。（圖擷取自Matthew Lee推特）

    一群不戴口罩的英國民眾在跨年夜群聚在倫敦聖湯馬斯醫院外抗議，稱武肺是場騙局。（圖擷取自Matthew Lee推特）

    2021/01/03 19:41

    〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情加劇，尤其英國更在去年末爆出變種病毒，引發世界恐慌。即便如此，英國國內竟還有人認為武肺是場騙局，還揪眾到醫院外不戴口罩抗議，讓在前線辛苦捍衛防線的醫護人員看了既無言且難過。一位華人醫生將這幅荒謬景象拍下分享到推特，引起熱議。

    倫敦聖湯馬斯醫院（St Thomas’ Hospital）一名來自香港的醫生李博傑（Matthew Lee）在元旦這天於推特上傳影片，表示自己在跨年那晚值班，下班時就看到一大群沒有戴口罩的人在院外群聚，當中還看到不少酒醉的人，叫囂著「武漢肺炎是場騙局」，讓李博傑看了直搖頭。

    李博傑坦言這樣的景象讓他的確相當反感，但更多的是難過的情緒，「醫院裡有幾百人患病甚至瀕死，這些人為什麼還沒意識到這次疫情大流行的嚴重性？」李博傑語重心長表示，希望人們能夠看到當前慘重的確診及死亡數字，以及看到前線醫護人員的犧牲付出，痛批「這些人的無知正在傷害其他人」。

    李博傑的影片造成廣大迴響，截至今傍晚6點半，影片觀看次數已達468萬次。根據Google統計資料顯示，截至今晚7點，英國累積確診259萬9789例，7萬4570人死亡。

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