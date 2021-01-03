紐時指2種疫苗混打 英國嚴正駁斥要求更正

《紐約時報》指稱英國批准混打輝瑞和牛津疫苗，對此英國嚴正駁斥並要求更正。圖為牛津疫苗。（法新社）

2021/01/03 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕《紐約時報》指稱英國批准混打輝瑞-BioNTech和牛津-阿斯特捷利康的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，對此不僅英國官方出面駁斥，《英國醫學期刊》主編也要求紐時立即更正，因為該國的疫苗接種和免疫聯合委員會根本就沒有建議混打。

據《BBC》報導，紐時發布的內容指出，英國方面同意民眾在施打第1劑疫苗後，第2劑可施打另1個藥廠的疫苗。《英國醫學期刊》主編戈德莉對此痛斥，紐時的文章造成了嚴重誤導，需要立刻糾正過來，並儘快印製顯眼的更正聲明。

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英格蘭公共衛生署免疫接種負責人藍西（Mary Ramsey），在戈德莉之前也強調官方不建議混合使用不同疫苗，如果第1劑是輝瑞疫苗，那麼第2劑不應使用阿斯特捷利康疫苗，反之亦然。藍西說，只有在極少數情況下，如果無法獲得相同的疫苗或者不知道患者接受了哪種疫苗，第2劑才會注射另1款。

據了解，輝瑞-BioNTech是英國首個批准的疫苗，已有94萬4539人施打第1劑，牛津-阿斯特捷利康疫苗則預計從4日開始為民眾接種第1劑。

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