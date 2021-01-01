自製重複用「廁紙」不怕被嫌髒 英國媽媽很滿意：每週只需洗一次

英國封城後造成民生用品短缺，超市貨架的衛生紙被搶購。（歐新社）

2021/01/01 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕英國媽媽凱爾西（Kelsey Leverton）3年前意識到每年家中都要消耗至少288捲衛生紙，決定開始用毛巾自製可重複用「廁紙」，如今英國在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響下，各種民生用品都不易取得，更讓凱爾西滿意自己當初的決定。

據《太陽報》 報導，凱爾西購入1平方公尺的灰色毛巾並將其剪成50條小方巾，置於家裡兩間廁所當作廁紙使用，用過的小方巾會丟入桶子，她特別強調收集桶有滴入精油，因此就算每週只清潔一次，也不會有臭味，而使用過的「廁紙」大約累積一週後會清洗，清洗時會用40度的熱水和深色內衣一同清洗。

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凱爾西的兩個女兒剛開始並不願意使用，但自從用過第一次後，都認為柔軟的感覺特別舒服，漸漸地養成習慣使用媽媽自製的「廁紙」，她們表示家裡還是有捲筒衛生紙，偶爾在大號時才會使用。

凱爾西向媒體表示，她之前是在廣播聽到有人分享用自製的「廁紙」，當初也覺得不可思議，但還是決定嘗試看看，並向周圍親朋好友推廣，雖然有些人認為髒、噁心，她也回應以前嬰兒尿布也是用布製成，清洗後再重複利用，為何現在的衛生紙就不可？尤其現在疫情衝擊下，民生用品容易短缺，讓她更加熱衷自製衛生用品。

近期她想將家中剩餘的衛生紙都扔掉，只要家裡廁所都沒有衛生紙了，來拜訪的客人也不得不加入使用。但部分網友不贊同在報導下留言「武漢肺炎就是這樣發生的」、「我都用60度熱水清洗嬰兒衣服的」、「我絕對不願意造訪她家！」。

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