為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    自製重複用「廁紙」不怕被嫌髒 英國媽媽很滿意：每週只需洗一次

    英國封城後造成民生用品短缺，超市貨架的衛生紙被搶購。（歐新社）

    英國封城後造成民生用品短缺，超市貨架的衛生紙被搶購。（歐新社）

    2021/01/01 23:20

    〔即時新聞／綜合報導〕英國媽媽凱爾西（Kelsey Leverton）3年前意識到每年家中都要消耗至少288捲衛生紙，決定開始用毛巾自製可重複用「廁紙」，如今英國在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響下，各種民生用品都不易取得，更讓凱爾西滿意自己當初的決定。

    《太陽報》 報導，凱爾西購入1平方公尺的灰色毛巾並將其剪成50條小方巾，置於家裡兩間廁所當作廁紙使用，用過的小方巾會丟入桶子，她特別強調收集桶有滴入精油，因此就算每週只清潔一次，也不會有臭味，而使用過的「廁紙」大約累積一週後會清洗，清洗時會用40度的熱水和深色內衣一同清洗。

    凱爾西的兩個女兒剛開始並不願意使用，但自從用過第一次後，都認為柔軟的感覺特別舒服，漸漸地養成習慣使用媽媽自製的「廁紙」，她們表示家裡還是有捲筒衛生紙，偶爾在大號時才會使用。

    凱爾西向媒體表示，她之前是在廣播聽到有人分享用自製的「廁紙」，當初也覺得不可思議，但還是決定嘗試看看，並向周圍親朋好友推廣，雖然有些人認為髒、噁心，她也回應以前嬰兒尿布也是用布製成，清洗後再重複利用，為何現在的衛生紙就不可？尤其現在疫情衝擊下，民生用品容易短缺，讓她更加熱衷自製衛生用品。

    近期她想將家中剩餘的衛生紙都扔掉，只要家裡廁所都沒有衛生紙了，來拜訪的客人也不得不加入使用。但部分網友不贊同在報導下留言「武漢肺炎就是這樣發生的」、「我都用60度熱水清洗嬰兒衣服的」、「我絕對不願意造訪她家！」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》疫情擋不住！美再度出現衛生紙之亂
    2020/11/23 12:06

    武漢肺炎》疫情擋不住！美再度出現衛生紙之亂
    英再次全國封鎖 金百利克拉克：衛生紙有1億捲不怕搶！
    2020/11/03 16:31

    英再次全國封鎖 金百利克拉克：衛生紙有1億捲不怕搶！

    大坪林站換屋熱 個案表現成交關鍵
    衛生紙大缺貨 麵包店製作「廁紙蛋糕」賣翻了
    2020/03/27 11:50

    衛生紙大缺貨 麵包店製作「廁紙蛋糕」賣翻了
    武漢肺炎》苦中作樂！ 英國夾娃娃機改夾衛生紙、乾洗手
    2020/03/10 21:44

    武漢肺炎》苦中作樂！ 英國夾娃娃機改夾衛生紙、乾洗手

    高大特區綠園道 透天別墅賞景好珍稀
    國際今日熱門
    譚德塞致辭「祝你新年健康」各國網友嗆：為何要當中國人
    2021/01/01 06:12

    譚德塞致辭「祝你新年健康」各國網友嗆：為何要當中國人 影片

    驚呆！2020中國十大醜陋建築出爐 奇葩飛天之吻還只排第三
    2021/01/01 10:30

    驚呆！2020中國十大醜陋建築出爐 奇葩飛天之吻還只排第三

    中英對照讀新聞》New Zealand votes to legalize euthanasia for terminally ill patients／紐西蘭表決通過絕症病患安樂死合法化
    2021/01/01 05:30

    中英對照讀新聞》New Zealand votes to legalize eutha…

    放出8天 黎智英又關回去
    2021/01/01 05:30

    放出8天 黎智英又關回去

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播