中國又見毒王 1人擴大到33人 家庭聚會、社區互動釀禍

中國遼寧大連1名患者傳染力強，截至1月2日24時，與他相關確診病例和無症狀感染者累計共33例。圖為中國醫院。（路透檔案照）

2021/01/03 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，遼寧省大連市1名患者透過家庭聚會造成11人感染，接著又和社區左鄰右舍與其他人士接觸，總計造成33人感染，從1人感染擴大到33人，讓中國網友嚇壞直呼「毒王！」

根據中國官媒《央視》、《中新社》報導，遼寧省大連市發生「超級傳播」現象，當地疫情防控中心副主任趙連在新聞發布會表示，1名金姓患者透過1次家庭聚會，造成11人全部感染，接著患者又在自宅樓梯、走道接觸其他住戶以及其他人士，截至1月2日24時，金某相關確診病例和無症狀感染者累計共33例。

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趙連認為，此起事件可見本次疫情傳播力強，此外，傳播速度也相當快，當地官方部門在去年12月15日發布疫情資訊當天，病毒已藉由社區傳播迅速散布，且病毒出現的地點也相當多，牽涉的人員數量大、流動性強，從冷凍貨品碼頭到社區、商場、學校、醫院，情況相當複雜，累計至昨日，大連共有48人確診。

中國網友對此消息感到相當崩潰，紛紛留言指出「不要啊！」、「最可怕的就是出現超級傳播者」、「防控不力天災人禍，嚴厲問責相關負責人」、「希望快點結束吧疫情，能過個好年」、「太恐怖了，不要隨意聚集吧」、「唉注意防護啊大家不要掉以輕心」、「這是變異病毒嗎？有點嚇人了」。

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